Криптобиржа Binance ограничила для россиян покупку валюты через сервис Р2Р
Из-за 10 пакетов санкций от ЕС, криптобиржа Binance ограничила для россиян покупку евро и долларов через Р2Р сервис. В свою очередь граждане ЕС больше не могут покупать и продавать рубли в Р2Р
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя биржи.
Покупать валюту больше не могут россияне и все проживающие на территории России лица.
Также, граждане ЕС больше не могут покупать рубли через Р2Р сервис
"Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты", – отметил представитель биржи.
Отмечается, что при попытке провести транзакцию площадка предлагает выбрать "местную валюту для P2P-торговли".
Binance – крупнейшая криптобиржа в мире. P2P – сервисы, позволяющие пользователям совершать между собой сделки без посредничества биржи.
"P2P-сервисы Binance и других криптобирж россияне начали активно использовать в 2022 году как инструмент для перевода денег за границу - после того, как обычные SWIFT-переводы стали усложненными", - говорится в сообщении.
- В 2022 году компания Binance выделила 1,2 млн долларов в помощь украинцам со статусом вынужденно перемещенных людей.
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