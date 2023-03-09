Криптобиржа Binance ограничила для россиян покупку валюты через сервис Р2Р

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя биржи.

Покупать валюту больше не могут россияне и все проживающие на территории России лица.

Также, граждане ЕС больше не могут покупать рубли через Р2Р сервис

"Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты", – отметил представитель биржи.

Отмечается, что при попытке провести транзакцию площадка предлагает выбрать "местную валюту для P2P-торговли".

Binance – крупнейшая криптобиржа в мире. P2P – сервисы, позволяющие пользователям совершать между собой сделки без посредничества биржи.

"P2P-сервисы Binance и других криптобирж россияне начали активно использовать в 2022 году как инструмент для перевода денег за границу - после того, как обычные SWIFT-переводы стали усложненными", - говорится в сообщении.