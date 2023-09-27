Криптобиржа Binance объявила о полном выходе из России
Криптовалютная биржа Binance заявила о полном выходе из российского рынка. Помимо этого, весь свой бизнес в РФ продадут компании CommEX
Об этом говорится на сайте криптобиржи.
Процесс перевода пользователей на новую платформу займет до одного года. Кроме того, в сообщении отмечают, что все активы существующих российских клиентов надежно защищены.
"Смотря в будущее, мы понимаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соответствию. Мы по-прежнему уверены в долгосрочном росте индустрии Web3 во всем мире и сосредоточим нашу энергию на более чем 100 странах, в которых мы работаем", - сказал главный специалист по обеспечению соответствия Binance Ной Перлман.
Binance и CommEX будут сотрудничать, чтобы информировать пользователей о том, как перенести свои активы на другую платформу. В течение нескольких месяцев Binance прекратит работу всех обменных сервисов и бизнес-направлений в России.
Финансовые детали сделки не разглашаются. Известно же, что в результате этой продажи Binance полностью покинет рынок РФ.
"Binance не будет иметь постоянной доли доходов от продаж, а также не будет возможности выкупить доли в бизнесе", - добавили в сообщении.
- Напомним, что в 2022 году компания Binance выделила 1,2 млн долларов на помощь украинцам со статусом вынужденно перемещенных людей.
- Кроме того, в марте 2023 года криптобиржа ограничила для россиян покупку евро и долларов через Р2Р сервис.
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