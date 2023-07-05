Криминальная вестерн-сага: вышел трейлер "Убийц цветочной Луны" с Ди Каприо
В среду, 5 июля, вышел трейлер "Убийц цветочной Луны" режиссера Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли
Видео опубликовано на YouTube-канале Apple TV .
Лента расскажет об индейском поселении Осейдж, где в начале ХХ века нашли нефть - за одну ночь индейцы стали невероятно богатыми, и этим решили воспользоваться мошенники. Фильм основан на реальных событиях и расскажет историю Эрнеста Буркхарта (Леонардо Ди Каприо) и Молли Кайл (Лили Гладстон).
"Убийцы цветочной Луны" - это эпическая криминальная вестерн-сага, где настоящая любовь пересекается с невыразимой изменой", - говорится в описании.
Сценарий написан по мотивам одноименного бестселлера Дэвида Гранна. В прокат фильм выйдет 6 октября 2023 года.
- Первый трейлер к "Убийцам цветочной Луны" вышел 18 мая. Просмотреть его можно здесь .
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