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Лента расскажет об индейском поселении Осейдж, где в начале ХХ века нашли нефть - за одну ночь индейцы стали невероятно богатыми, и этим решили воспользоваться мошенники. Фильм основан на реальных событиях и расскажет историю Эрнеста Буркхарта (Леонардо Ди Каприо) и Молли Кайл (Лили Гладстон).

"Убийцы цветочной Луны" - это эпическая криминальная вестерн-сага, где настоящая любовь пересекается с невыразимой изменой", - говорится в описании.

Сценарий написан по мотивам одноименного бестселлера Дэвида Гранна. В прокат фильм выйдет 6 октября 2023 года.