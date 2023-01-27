Теперь институтом власти является не полномочия от фюрера, а наличие вооруженной группировки. Каждый "кадыров", "пригожин" или другой бандит создает собственные правила на контролируемых территориях.

Криминальное сознание Пригожина сегодня залипло в ментальности орков, особенно у господствующего класса.

Политики мимикрируют под новый тренд: генсек "Единой России" Турчак пригрозил коллеге "единоросу" молотом Пригожина за видосы с отдыха.

Депутаты от партии власти имеют честь получить именную кувалду от повара Путина. Это так же почетно, как у первобытных племен было получить скальп врага.

Медведев вдруг предложил предателей наказывать согласно законам военного времени. Даже началась дискуссия, как убивать непокорных соотечественников: согласно Конституции или по справедливости. Весь руководящий иконостас апеллирует к опыту Пригожина, потому что он сейчас самая высокая судебная ветвь власти в России, а молот – символ этого извращенного "правосудия".

Фишка не только в криминальной эстетике, для бандитов и убийц расчищается горизонт власти и пантеон славы.

Читайте также: Финансовый каннибализм. Путин начнет раскулачивание олигархов

"Ангарский маньяк", бывший милиционер Михаил Попков убил 80 женщин, отбывает два пожизненных и признался в других убийствах. Теперь собирается в "Вагнер". Только после морозов, потому что они ему некомфортны

Знакомьтесь: "ангарский маньяк", бывший милиционер Михаил Попков убил 80 женщин, отбывает два пожизненных и признался в других убийствах. Теперь собирается в "Вагнер". Только после морозов, потому что они ему некомфортны. Согласно новейшим орковским традициям, у этого маньяка очень хорошие политические перспективы. В худшем случае он будет с почестями похоронен в родном Ангарске, и все медиа области составят о нем героический некролог, а губернатор произнесет трогательную речь. В лучшем – бункерный фюрер ему прицепит звезду героя империи.

Другая громкая история: "Под Бахмутом погибли уже четыре уголовных авторитета, которые "откинулись" из зон. Лидеров ОПГ хоронят как героев на аллеях славы, а их более счастливых приспешников могут делегировать в Госдуму". Это не ирония, а намерение путинистов привнести "немножко свежего воздуха" во власть, заведя профессиональных убийц. "Проветрить" собираются и учебные заведения, куда без конкурса и экзаменов собираются зачислять демобилизованных маньяков и киллеров.

Читайте также: Пригожин мародерствует на Донбассе, как и в Африке

Африканизация России, превращение ее в слабое фрагментарное образование – это залог выживания отдельных кланов на территории постимперии. Мордор становится зверски миролюбивой страной

Мордор де-факто проходит этап племенизации. Она ведет к постепенному развалу империи.

У Пригожина было много времени ознакомиться с реалиями стран Африки. Теперь он реализует этот опыт в России.

Африканизация России, превращение ее в слабое фрагментарное образование – это залог выживания отдельных кланов на территории постимперии.

Мордор становится зверски миролюбивой страной.

Источник

Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.