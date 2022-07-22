"Кричат матом вдогонку, помогают украинским ДРГ": жители Лисичанска поразили оккупационного пропагандиста поддержкой Украины
Российский военкор Романов был поражен степенью ненависти в полуразрушенном Россией Лисичанске к российским военным
Об этом сообщает известный блоггер Денис Казанский.
Российский военкор Романов в своем телеграм-канале открыто написал, что захваченный российскими войсками полуразрушенный Лисичанск продемонстрировал пришельцам максимальную дозу ненависти. Что вся молодежь за Украину, что многие были в терробороне и помогали ВСУ, а сейчас выехали из города. Город полупустой. А оставшиеся россиян ненавидят и кричат им проклятия в спину.
"И все это пишет не Арестович, а реальный человек с другой стороны, работающий на линии фронта и которому уж точно нет смысла врать в пользу Украины, - акцентирует Денис Казанский. - Привет всем. Кто любит рассказывать о тотально пророссийском и сепарском Донбассе". Россия сама многих излечила от любви к "русскому миру".
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в 19:20 по Киеву в воскресенье, 3 июля 2022 года, официально подтвердил полное отступление из города Лисичанска Луганской области
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