Крейсер "Москва" после взрыва боезапаса перевернулся и начал тонуть, - ОК "Юг"

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг".

"В Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" пораженный крейсер "Москва" – флагман черноморского флота России – получил существенные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса перевернули крейсер и он начал тонуть", – говорится в сообщении.

Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен вчера, 13 апреля, украинскими ракетами "Нептун".

Сегодня в Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.

Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил, что, по его данным, в Севастополе паника из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.

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