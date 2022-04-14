Крейсер "Москва" после взрыва боезапаса перевернулся и начал тонуть, - ОК "Юг"
Крейсер российского черноморского флота "Москва" в результате удара украинской противокорабельной ракетой "Нептун" получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса
Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг".
"В Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" пораженный крейсер "Москва" – флагман черноморского флота России – получил существенные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса перевернули крейсер и он начал тонуть", – говорится в сообщении.
- Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен вчера, 13 апреля, украинскими ракетами "Нептун".
- Сегодня в Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
- Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил, что, по его данным, в Севастополе паника из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.
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