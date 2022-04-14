Крейсер "Москва" стал самой дорогой российской техникой, уничтоженной ВСУ: он стоил $750 млн, - Forbes
Крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной
Об этом сообщает Forbes.
Издание подсчитало приблизительную стоимость, сравнив "Москву" с крейсером того же класса "Украина", который в 1995 году стоил 720 млн долларов.
"В 2020 году крейсер ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в линке на новость о ремонте от государственной "Крымской газеты" указана сумма 30 млрд рублей, или 363 млн долларов по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет", - говорится в сообщении.
- Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен вчера, 13 апреля, украинскими ракетами "Нептун".
- Сегодня в министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
- Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника, с крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не подлежит восстановлению.
- В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.
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