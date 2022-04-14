Крейсер "Москва" не первая цель украинского "Нептуна" этой войны, - Турчинов

Об этом в фейсбуке сообщил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, который до 2019 года координировал ракетную программу в Украине.

"Противоракетные средства "Эссена" запеленговали угрозу только при подлете, открыв заградительный огонь, но даже с повреждениями наша ракета нанесла кораблю значительные потери, выведя его из боевой операции", - отметил Турчинов, объяснив, что для прорыва противоракетной защиты по "Москве" был произведен пуск сразу двух ракет – "результат известен всему миру".

Экс-секретарь СНБО, который в 2015-2019 годах занимался созданием ракетного щита для нашей страны, пояснил, что проект разработки и изготовления "Нептуна" был реализован КБ "Луч" в нереально короткие сроки при минимальном финансировании в условиях военного противостояния с Россией.

"Уже в 2018 году были проведены удачные испытания и уничтожены морские цели. Планировалось изготовление не только наземного мобильного комплекса, но и комплексов крылатых ракет морского и воздушного базирования. К сожалению, последние проекты были приостановлены после 2019 года", - отметил он, выразив надежду, что все приостановленные ракетные программы будут возобновлены "и наши крылатые ракеты найдут свои цели и в московском Кремле".

Вместе с тем Турчинов отметил, что заявления "экспертов", "которые, не веря в силу украинского оружия, начали рассказывать об ударе по крейсеру американской противокорабельной ракетой "Гарпун", не соответствуют действительности. "Такие "экспертные" разлагольствования тиражируются теми, кто пытается снова свернуть финансирование отечественных ракетных программ", - подчеркнул экс-секретарь СНБО.

"Хочу поддержать и поблагодарить наших военных, которые мужественно и профессионально уничтожают врага, а также наших ученых и производственников из КБ "Луч" и других предприятий ОПК во главе с Героем Украины Олегом Коростелевым за их уникальный вклад в оборону нашего государства!" - резюмировал он.

Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен вчера, 13 апреля, украинскими ракетами "Нептун".

Сегодня в Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.

Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника, с крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не подлежит восстановлению.

В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.

"Работой наших "Нептунов" доволен. Спасибо Вооруженным силам Украины!" – лаконично написал Порошенко, в период президентства которого ракета и была создана.

Фрегат "Адмирал Эссен" был поврежден ориентировочно 4 апреля.

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