Кресты, бутылки, георгиевская лента: русский художник показал флаг будущего России
Русский художник Семен Скрепецкий нарисовал флаг в лучших традициях русских "духовных скреп"
Иллюстрация появилась в Телеграмм-канале художника Семена Скрепецкого.
Художник, не поддерживающий путинский режим и осуждающий войну в Украине, пофантазировал, каким мог бы быть флаг России в будущем. В основе флага цвета георгиевской ленты, которая использовалась в системе государственных наград Российской империи в 18-20 веках, а теперь стала символом агрессии России против Украины. В левом верхнем углу – полумесяц и крест, а под ними – бутылки, перекрещенные со швабрами.
"Наш дизайнер разработал проект флага прекрасной России будущего. Как вам такой вариант? По-моему, очень патриотично. Гойда", – отмечено под изображением.
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