Иллюстрация появилась в Телеграмм-канале художника Семена Скрепецкого.

Художник, не поддерживающий путинский режим и осуждающий войну в Украине, пофантазировал, каким мог бы быть флаг России в будущем. В основе флага цвета георгиевской ленты, которая использовалась в системе государственных наград Российской империи в 18-20 веках, а теперь стала символом агрессии России против Украины. В левом верхнем углу – полумесяц и крест, а под ними – бутылки, перекрещенные со швабрами.

"Наш дизайнер разработал проект флага прекрасной России будущего. Как вам такой вариант? По-моему, очень патриотично. Гойда", – отмечено под изображением.