Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

Ученый отметил, что обеспокоен тем, что уже в скором времени интернет могут заполнить фейковые фото и видео, сгенерированные ИИ, которые невозможно будет отличить от настоящих. Хинтон также уверен, что ИИ перевернет рынок труда – пока он помогает людям, однако впоследствии может заменить некоторые профессии, специалисты которых выполняют механические задания.

"Посмотрите, какими были эти технологии пять лет назад и какие сейчас. Сравните разницу. Это страшно", – комментирует мужчина.

Он также озабочен тем, что новые технологии способны изучать неожиданное поведение из огромных объемов данных, что может вызвать проблему в будущем, поскольку некоторые компании позволяют ИИ не только генерировать код, но и самостоятельно его запускать.

"Идея о том, что эта штука на самом деле может стать умнее людей - некоторые люди в это верили. Но большинство людей думали, что это далеко. И я думал, что это далеко. Я думал, что это произойдет через 30-50 лет или даже больше. Очевидно, я больше так не думаю", – поделился Хинтон.

Он также подчеркнул, что пока не понятно, как помешать "плохим людям использовать ИИ для плохих целей".

Джеффри Хинтон работал в Google более 10 лет, благодаря чему стал одним из самых влиятельных экспертов в этой области. Как одного из авторов технологии, легшей в основу ИИ, его часто называют "крестным отцом" искусственного интеллекта, однако в интервью он отметил, что отчасти сожалеет об этом изобретении.

"Я утешаю себя обычным оправданием: если бы я не сделал этого, это сделал бы кто-нибудь другой", - комментирует ученый.

Хинтон оставил свою работу в Google в понедельник, 1 мая.