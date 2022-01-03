Крестнице Путина аннулировали учебную визу в Швейцарии, - Медведчук
Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что его дочери не выдали визу для обучения в университете Женевы
Об этом он сказал в интервью подсанкционному телеканалу UkrLive.
Политик заметил, что его дочь училась в Украине, а после поступила в Женевский университет. По словам Медведчука, изначально она получила учебную визу и в 2021 году должна была ехать на учебу.
Однако за два дня до вылета, уверяет он, дочери сообщили, что визу аннулировали.
"Западный мир и здесь проявился. Да, я выступаю против внешнего управления, внешнего управления США и Запада. И буду выступать", - заявил Медведчук.
Его дочь является крестницей Владимира Путина и Светланы Медведевой.
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