Крестнице Путина аннулировали учебную визу в Швейцарии, - Медведчук

Об этом он сказал в интервью подсанкционному телеканалу UkrLive.

Политик заметил, что его дочь училась в Украине, а после поступила в Женевский университет. По словам Медведчука, изначально она получила учебную визу и в 2021 году должна была ехать на учебу.

Однако за два дня до вылета, уверяет он, дочери сообщили, что визу аннулировали.

"Западный мир и здесь проявился. Да, я выступаю против внешнего управления, внешнего управления США и Запада. И буду выступать", - заявил Медведчук.



Его дочь является крестницей Владимира Путина и Светланы Медведевой.