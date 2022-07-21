Крепостное право в Мариуполе: оккупанты отбирают имущество фермеров и запрещают им эвакуироваться
Российские военные в Мариуполе принудительно отбирают имущество у фермеров, запрещают им эвакуироваться и заставляют работать бесплатно
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
По словам мэра, во время очередного приезда в Мариупольский район российских кураторов Саблина и Петра Иванова у фермеров, которые не успели эвакуироваться, принудительно отбирают землю и урожай.
"Теперь от мариупольских фермеров требуют не просто собрать и отдать в собственность "молодой республики" весь урожай. Теперь с помощью бесспорного аргумента российского оружия их заставляют подписать юридические бумаги о безвозмездной передаче права собственности на земельные участки и имущество людям, которых указывает Иванов", - говорится в сообщении.
Также Андрющенко информирует, что оккупанты на временно оккупированных территориях устроили украинцам настоящее крепостное право.
"Особый цинизм в том, что после этого им запрещено эвакуироваться в любую сторону и они обязаны работать в найме у рэкетиров почти бесплатно. Так выглядит современное крепостное право России", - написал Андрющенко.
- Ранее сообщалось, что в Мариуполе по приказу российских кураторов оккупанты проводят скрытую мобилизацию через объявления вакансий.
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