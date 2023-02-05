Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Кремлю нужна пауза в войне
OPINION

Кремлю нужна пауза в войне

Евгений Магда
5 февраля, 2023 воскресенье
14:05
Мнение

Российские спецслужбы запустили широкомасштабную кампанию под названием "Минск-3"

Россия даже после 24 февраля 2022 г. ведет войну не за территории, а за наше сознание. Ее планы сменить власть в Киеве за три дня провалились еще в конце февраля прошлого года, после чего РФ все сильнее втягивается в войну с Украиной, оказавшись под масштабными санкциями и потеряв имидж предсказуемого партнера. Планы использовать потенциал Украины для дальнейшего захвата Европы провалились.

Читайте также: Год уникального противостояния и тотальной войны

Кремль сегодня больше всего хочет передышки в войне, ведь мобилизованные не способны решать поставленные перед ними задачи, а вагнеровцы быстро заканчиваются из-за огромных потерь. Поэтому российские спецслужбы запустили широкомасштабную кампанию под названием "Минск-3"

Кремль сегодня больше всего хочет передышки в войне, ведь мобилизованные не способны решать поставленные перед ними задачи, а вагнеровцы быстро заканчиваются из-за огромных потерь. Поэтому российские спецслужбы запустили широкомасштабную кампанию под названием "Минск-3". Нет, речь не о "пакте о ненападении", о котором говорил Лукашенко на прошлой неделе, а о перемирии на более или менее длительный срок, которое должно закрепить нынешние территориальные захваты Россией украинских территорий. Очевидно, что время перемирия будет использовать Россия для окончательного установления своих порядков на оккупированных территориях Украины.

Поддержка Украины со стороны "Рамштайна" постоянно растет, наши военные готовятся получить современные танки, РФ же вынуждена снимать с консервации бронетанковый антиквариат

Читайте также: Войны не выигрывают мясом, а технологиями, наукой, знаниями и деньгами

Можно с уверенностью говорить, что журналисты, политики, политологи, которые будут продвигать его сейчас в информационном пространстве Украины, работают в интересах Кремля. Причина проста: поддержка Украины со стороны "Рамштайна" постоянно растет, наши военные готовятся получить современные танки, РФ же вынуждена снимать с консервации бронетанковый антиквариат.

Расчет Кремля состоит в том, чтобы сыграть на традиционном для Европы и Северной Америки стремлении услышать оппонента, искать с ним общий язык для решения проблемы. Однако российских убийц нельзя называть партнерами для переговоров, кроме случаев, когда речь пойдет о капитуляции РФ. Это должно стать аксиомой для всех граждан Украины.

Источник

Об авторе. Евгений Магда, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Россия
война с Россией
оружие для Украины
Читайте также:
2 февраля, 2023 четверг
Северная Корея отправит на оккупированные Луганщину и Донетчину военных и полицию, - Daily NK
Сергей Шойгу
4 февраля, 2023 суббота
Британская разведка объяснила, зачем РФ включила оккупированные территории в свой военный округ
ЗСУ
4 февраля, 2023 суббота
Кому из военных оставят доплату 30 тыс. грн, а кому нет. Разъяснение от Минообороны
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.62
    Покупка 39.62
    Продажа 40.33
  • EUR
    Покупка 42.62
    Продажа 43.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
5 февраля
14:20
Олег Немчинов
"Может быть, не все до конца понимают процедуру": Немчинов разъяснил, кого касаются новые ограничения на выезд госслужащих за границу
14:01
Эксклюзив
Оккупанты обстреливают Каховку, чтобы спровоцировать панику в городе, - депутат Херсонского облсовета Хлань
14:01
В Одессе около 40% потребителей остаются без света
13:55
На временно захваченных территориях россияне изымают украинские книги и сжигают их в котельных, - ЦНС
13:38
МВД обнародовало правила въезда ребенка в Украину с иностранным свидетельством о рождении
13:25
В Беларуси отвели 12 вертолетов РФ от границы с Украиной, - Гаюн
13:24
В Турции заявили об аресте 15 возможных членов ИГИЛ, которые "готовили нападения" на западные посольства
13:15
Американский советник Залужного объяснил, зачем Украине ракеты ATACMS
13:14
Эксклюзив
Есть опыт и средства, чтобы поражать пехотный вал РФ, - боец батальона "Свобода" Нацгвардии Лысенко
12:59
Защитники отправились осваивать ПВО SAMP-T: Украина получит эти комплексы весной
12:54
Курс валют на 5 февраля: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
12:41
Белогоровка в Луганской области под контролем ВСУ, однако РФ готовится к наступлению, - Гайдай
12:39
Определились все полуфиналисты клубного ЧМ по футболу
12:38
В Румынии тысячи потребителей остались без света из-за мощных снегопадов
12:29
Обновлено
Оккупанты ударили по центру Харькова, ракета попала в дом, пострадали не менее 5 человек
12:22
США предупредили Турцию о последствиях в случае помощи РФ обойти санкции Запада, – Reuters
12:16
Ночью оккупанты обстреляли Дружковку в Донецкой области: из-за попадания в дом ранены 5 человек
12:08
Резникова в должности министра обороны может заменить Буданов, - СМИ
12:05
"Зерновая инициатива": Украина в январе экспортировала на четверть меньше агропродукции, чем в декабре
12:04
OPINION
Сборный образ депутата: перечень добродетелей по требованию народа
11:48
Потребление электроэнергии по стране постепенно растет из-за усиления морозов, - Укрэнерго
11:40
Звезда Instagram Белодид получила первую медаль мирового уровня в новой категории
11:25
Из тела раненого украинского воина достали боевую часть гранаты типа ВОГ
11:01
Нафтали Беннет
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин в марте 2022 года пообещал ему не убивать Зеленского
10:44
Секретный украинский батальон спецназовцев проводит операции на территории РФ, - The Guardian
10:14
Умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф
10:05
OPINION
Путин готовит новое наступление на грабли
09:53
В США сошел с рельсов поезд с опасными веществами, вспыхнул пожар
09:48
Эксклюзив
Россияне хотят захватить Угледар, чтобы разрушить логистические пути ВСУ, - заместитель городского головы Вербовский
09:42
Разведка Британии заявила об усложнении ситуации вокруг Бахмута
09:25
Эксклюзив
В Черном море сильный шторм, что влияет на корабельную группировку противника, - Гуменюк
09:06
За сутки РФ потеряла в Украине 700 военных, 2 танка и средства ПВО
08:56
В Пакистане заблокировали википедию за "богохульный контент"
08:31
Обстрелы Харьковщины: 4 февраля под поражением оказались дома и админздание больницы
08:13
За сутки от действий российских захватчиков погибли 4 жителя Донецкой области
08:06
OPINION
Откуда растут ноги "секс-блоггеров"
07:50
Михаил Федоров
Илон Маск – один из крупнейших частных доноров нашей будущей победы, – министр Федоров
07:30
ISW: Россия не продемонстрировала способность вести несколько крупных наступательных операций одновременно
07:06
Генштаб: для обустройства полевых госпиталей россияне используют детские сады, школы и склады
06:37
В МИД Китая выразили недовольство и протест из-за сбития "шпионского шара" над США, - BBC
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV