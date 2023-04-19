Эврика!

Я нашел способ, как РФ покинет эти и другие оккупированные территории без ущерба для своей "конституции", в которую они были "включены".

Поскольку их "конституция" запрещает отторжение территорий, то их можно будет просто переименовать.

Например, часть Ростовской области РФ где-то возле Милерово можно назвать "Луганская народная республика" (которую наверняка и посетил военный преступник), в Донецке Ростовской области (есть у них такой город!) - "Донецкая народная республика", где-то возле Таганрога - Херсонская, на Кубани – Запорожская области, а на Тамани – Крым (она же когда-то принадлежала Крымскому ханству!

В советское время была и Карело-Финская Советская Социалистическая Республика с претензией на Финляндию, и Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика (в составе УССР) с претензией на Молдову

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Фантастика? Согласен. Но ведь в советские времена была и Карело-Финская Советская Социалистическая Республика с претензией на Финляндию, и Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика (в составе УССР) с претензией на Молдову, и даже Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика 1919 года с претензией территорию Литвы и Белоруссии.

Так что есть поле для маневра в Кремле, есть куда отступать/эвакуироваться.

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Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

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