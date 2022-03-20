Кремлевское руководство недовольно тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки", - Генштаб ВСУ о провале РФ в создании "ХНР"

Оперативную информацию о ситуации на фронте Генштаб распространил в Facebook.



"Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, участвовавших в наступлении на Харьков, и, из-за больших потерь части, отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекали остальных возвращаться домой. Показательно, что начальник 652- "Информационно-психологические операции российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой ХНР. Кремлевское руководство недовольно тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки"", - рассказали в Генеральном штабе ВСУ.



На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений.



В Донецком направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огненное поражение.



На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, осуществлял наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки к наступлению на Киев.



На Северском и Слобожанском направлениях также наступательные действия не ведутся. Вражескими силами производятся обстрелы украинских населенных пунктов.



В направлении Изюма противник пытался прорвать оборону наших войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены.



Окупанты терпят значительные потери. Нравственно-психологическое состояние личного состава низкое и ухудшается с каждым последующим днем боевых действий. Карательные подразделения росгвардии, которые вовлекаются в боевые действия, потеряли значительное количество вооружения и военной техники. Восстановление потерь происходит в результате устаревшей и частично неисправной техники.



"Группировка украинских сил обороны продолжает оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Проводятся мероприятия правового режима военного состояния, стабилизационные действия, выполняются задачи территориальной обороны. Воздушные Силы осуществляют отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения прикрытие густонаселенных городов, важных индустриальных объектов Украины и оперативных группировок войск", - говорится в заявлении Генштаба.

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