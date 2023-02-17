Как по мановению волшебной палочки в Украине и вокруг нее активизировались разговоры о так называемом корейском сценарии для Украины. Что вот, нащупаем нашу 38-ю параллель – и пойдем за стол переговоров. Кому это выгодно и зачем эти вбросы?

Можно было бы легко списать это на план Б наших коллаборантов и беглецов, которые получали гигантские бюджеты из Газпрома и радовали эго Путина баснями о том, как благодарные киевляне будут нести пироги и борщи в кастрюлях "освободителям" из России. Очень точно об этих крысах, которые хотят остаться в амбаре, высказался секретарь СНБО Алексей Данилов. В РФ очень ясно поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план "Б", когда будут делать так называемую вторую Украину.

"Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессионал по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", – сказал политик. И тут же анонсировал, что некоторые пророссийские политики и эксперты в Украине будут "подавать предложение о создании двух стран". На чем будут играть? Прежде всего, непонимание того, что две Кореи 1953 года и Украина 2023-го — две большие разницы. Дальше в ход будет игра на истощении, усталости, потере денег и нервов. И банально – ростках инфантильности.

Собственно, первый блин уже пошел — как только Алексея Арестовича наконец выдворили из Офиса президента, он пошел рассказывать о сценарии двух Корей для Украины. Причем с утверждением, что "именно об этом серьезно дискутируют наши западные партнеры". Всё это с радостью подхватывают российский Медведев, Скабеева и даже раша-либералы. С ремаркой: "Вы посмотрите, это сама Украина такое предлагает".

Но посмотрим наконец правде в глаза и разберем, что здесь не так.

Впервые термин "корейский сценарий" по поводу нынешних событий в Украине применил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов 27 марта 2022 года. Именно тогда были попытки переговоров с рашистами в Стамбуле. Где-то в эти дни в пригороде Киева круглосуточно звучала арта и поднималась копоть на сотни метров. Тогда главный разведчик объяснял, что предложением двух Корей оккупанты стремятся сгладить неудачи под Киевом и неспособность свергнуть центральную власть Украины. А также пытаются навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. "Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею", – говорил тогда Буданов.

Если бы РФ действительно хотела "корейский сценарий", то на уже оккупированных территориях стоило бы провозгласить "восстановление конституционного устройства" и вернуть к власти чучело легитимного Януковича. Премьером должен стать Азаров или его ученик Мураев. Силовой блок возглавят Захарченко, Кузьмин, Якименко. То есть такая вполне "правильная" и дружественная к Московии Украина, как противовес "оккупированным нацистами при поддержке англосаксов". Здесь же должны были быть такие атрибуты, как русский язык, РПЦ и переписывание истории с памятниками Ленина в каждом селе.

Но Россия получила решительное поражение в Харьковской области и 30 сентября после псевдореферендумов произошла скорая аннексия оккупированных территорий Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей с вопиющим для международного права решением о включении их в Конституцию РФ. В это время Путин объявил новую волну мобилизации – и "корейский сценарий" умер. России нужна не Украина кусками. Она нужна ей целиком вплоть до польских границ.

И давайте честно: через 9 лет после Януковича украинцы уже попробовали новую жизнь. И наш проект абсолютно всухую выигрывает у модели Беларуси по-новому. Добавьте, что с каждым днем продать на внутренний рынок РФ идею "корейского сценария" для Украины все труднее. Поскольку с потерями рашистов в 1000-2000 человек в сутки трудно продать, почему ты отдаешь власть не нашему Януковичу, "пока наши мальчики кровь проливали".

Но от чего РФ не откажется, так это от дезинформации и платных агентов влияния, которые на пике решения о передаче танков или ПВО всегда вылезают с предложениями "мирных переговоров". Почему Кремлю очень удобно апеллировать к корейской войне 1950-1953 годов между Северной и Южной Кореей? Тогда Советский Союз поддерживал Север, а США – Юг, а России важно имиджево закрепить, что здесь и сейчас она устраивает отнюдь не геноцид украинцев. Что она борется с Вашингтоном.

Здесь же важно добавить, кто те "западные аналитики", на которых ссылается Арестович, когда выдает заявления о том, что Запад нас сливает.

В конце января аналитик RAND Самуэль Чарап издал широко цитируемый отчет, где просто предлагалось заморозить линию фронта там, где она есть. Мол, после этого РФ прекратит ракетные удары и попытки оккупировать нашу территорию дальше. И главное — ВСУ не будет проводить контрнаступление и угрожать РФ. Странная формулировка, да? Самое интересное, что этот Чарап – штатный аналитик Московского центра Карнеги и член Валдайского клуба. Но процесс был запущен и по сей день в разных СМИ можно встретить громкий заголовок о "корейском сценарии" с соответствующими картами, где в РФ навечно сохранится Крым и сухопутный коридор к нему.

Прибавьте внезапное появление миротворцев в виде Орбана и Сийярто, неожиданную вылазку Сильвио Берлускони и появление бразильского президента Лулы да Сильва. Все они как один решили предложить услуги "голубей мира", абсолютно совпадающие с интересами РФ.

Что же Россия хочет? Она знает, что военный проигрыш неизбежен. Но ей необходимо оставить за собой контроль над оккупированными территориями. Далее — остановить собственное экономическое падение в результате санкций, а для этого нужно спешить с мирным соглашением. И создание на будущее огромных проблем для Украины, потому что заморозка конфликта не будет означать его прекращения. А это значит, что нам десятилетия не видать решения о членстве Украины в ЕС и НАТО.

Это хорошо понимают партнеры. Именно поэтому примечательно, что заместитель госсекретаря Виктория Нуланд говорит: "Удары по базам в Крыму являются легитимными целями ВСУ. Безопасность для Украины без демилитаризации Крыма невозможна".

А что делать нам?

Если секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что "корейские сценарии" разрабатывают те же люди, что и Будапештский меморандум, то нужны их имена в студию. Кто эти люди и кто дал им зеленый свет на это?

И важно — обществу должно быть четко артикулировано, что после победы любая пророссийская партия должна получить бан. Даже если там будут симпатичные мальчики, которые будут апеллировать к тоске за школьной столовкой и томиком Чехова. Это очень важно, чтобы 24 февраля не повторялось во второй и третий раз.

Россия никогда не будет выполнять никаких договоренностей с Украиной, где мы уступим перспективы и западные ценности. Не зря же Сурков признался, что специально прописывал Минские соглашения так, чтобы Украина их никогда не выполнила. Так что велика вероятность, что и сейчас РФ стремится сделать здесь выжженное поле, где жить захотят только самоубийцы или ватники, которые хотят денег от Москвы.