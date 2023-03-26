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Кремлевский карлик поселился в кошельке Си

Орест Сохар
26 мартa, 2023 воскресенье
10:04
Мнение

Пекин и Вашингтон начали борьбу за послевоенное устройство Московии

Красный Си Цзиньпин побывал в мордоре, чтобы заметить территорию… ну почти так же, как это делают наши четвероногие друзья: он пытался показать всему миру, что война русские с Украиной его обходит не сильно, но Поднебесной важно избежать развала Московии и сохранить бункерного на троне, — независимо от формата завершения "СВО". Такой подход вряд ли понравится нашим западным партнерам, которые видят во главе кремля адепта демократических ценностей.

Кремлевский карлик поселился в кошельке Си. Это главный результат визита лидера КНР.

Только поддерживая нынешний режим, Китай может все активнее превращать Московию в свою колонию, по дешевке покупая российское сырье.

Только поддерживая нынешний режим, Китай может все активнее превращать Московию в свою колонию, за бесценок покупая российское сырье

Си Цзиньпин во время визита фактически благословил фигуранта Гааги на 5 президентский срок: "Уверен, что российский народ вас сильно поддержит в добрых делах".

Многолетней задачей Белого дома было сепарировать РФ и КНР.

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Сначала США в период потепления отношений с кремлем даже организовывали саммит в Женеве в 2021 году. Попытка провалилась.

С началом широкомасштабного вторжения многие аналитики считали, что США замедляют приближение украинской победы, стремясь договориться с Китаем о послевоенном устройстве Московии и судьбе ее вождя. Результат такой же.

У Вашингтона развязаны руки: это и новые санкции и организация международных трибуналов, на фоне которых бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи будет выглядеть обделенным вниманием мировой Фемиды правителем. Цель: после победы Украины привести в кремль прозападного лидера

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Теперь у Вашингтона развязаны руки: это и новые санкции и организация международных трибуналов, на фоне которых бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи будет выглядеть обделенным вниманием мировой Фемиды правителем. Цель: после победы Украины привести в кремль прозападного лидера.

Решение Китая поставить на бункерного расценивается нашими партнерами как новый и серьезный вызов для Запада. Спикер Белого Дома даже резюмировал: "Я не думаю, что эта встреча дает нам большие надежды на то, что война скоро закончится". Фактически мы стоим на пороге новой холодной войны. Но она поможет выиграть реальную войну на поле боя.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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