Кремлевским пропагандистам тревожно. Программа "Конец спецоперации" в 18:00

После "мальчика в трусиках" богохульные московские попы заявляют о знакомстве с Богом. Больше о том, как россияне уже 10-й месяц "теряют лапти в Украине" и падение "русского мира", расскажет и покажет Анна-Ева Мельник в программе "Конец спецоперации".

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ВСУ развенчали мифы о "непобедимости России" и ее "второй армии мира". Каждый понедельник в 18:00 смотрите "Конец спецоперации". Это авторская программа Анны-Евы Мельник. В ней журналистка рассказывает о падении "русского мира" и реальной жизни на Московии.