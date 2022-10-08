Кремлевские власти разослали пропагандистам инструкции по освещению взрыва на Крымском мосту, - росСМИ
Администрация президент РФ выдала российским пропагандистам методичку с рекомендациями по освещению взрыва на Крымском мосту
Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники.
Отмечают, что в новой методике пропагандистам категорически запретили упоминать разрушения двух автомобильных пролетов моста. Вместо этого надо говорить, что мост "не разрушен, а только поврежден".
Также пропагандистские медиа теперь должны постоянно подчеркивать, что к восстановлению моста уже приступили, заработала Керченская паромная переправа, а министерство транспорта уже начало новые логистические маршруты.
- Утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту, после чего загорелся пожар. Оккупационные власти Крыма обвинили в этом Украину.
- В этот же день Владимир Путин поручил создать для расследования взрыва на Крымском мосту правительственную комиссию.
- Позже 8 октября во временно оккупированном Крыму так называемые власти ограничили продажу бензина и продовольствия для населения.
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