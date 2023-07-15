Кремлевские политтехнологи запустили программу среди молодежи на оккупированных территориях: привлекают для работы в так называемых местных администрациях
Кремлевские политтехнологи на оккупированных территориях запустили кампанию по популяризации "государственной" и "муниципальной" службы среди молодежи от 18 до 35 лет
Об этом пишет Центр национального сопротивления.
Отмечается, что таким образом оккупанты пытаются восполнить дефицит кадров в оккупационных администрациях.
Программа названа "ГосСтарт", а ее разработка осуществлялась по распоряжению заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Грачева Евгения Николаевича. Курируется данный процесс российским федеральным агентством по делам молодежи – Росмолодежь.
По данным ЦНС, согласно плану кампании, на начальном этапе молодежь вовлекается в "молодежные советы" и стажировку в оккупационных органах, а в дальнейшем, с получением российского паспорта и прохождением спецпроверки, устраиваются на работу.
ЦНС предупреждает, что работа в оккупационных органах расценивается как коллаборационная деятельность и предполагает привлечение к уголовной ответственности.
- Россияне на временно оккупированных территориях устраивают украинцам допросы на полиграфе. Особый интерес для них представляют люди без паспорта страны-агрессора.
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