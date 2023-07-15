Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что таким образом оккупанты пытаются восполнить дефицит кадров в оккупационных администрациях.

Программа названа "ГосСтарт", а ее разработка осуществлялась по распоряжению заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Грачева Евгения Николаевича. Курируется данный процесс российским федеральным агентством по делам молодежи – Росмолодежь.

По данным ЦНС, согласно плану кампании, на начальном этапе молодежь вовлекается в "молодежные советы" и стажировку в оккупационных органах, а в дальнейшем, с получением российского паспорта и прохождением спецпроверки, устраиваются на работу.

ЦНС предупреждает, что работа в оккупационных органах расценивается как коллаборационная деятельность и предполагает привлечение к уголовной ответственности.