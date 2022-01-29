Кремлевская пропаганда обвиняет "украинцев" в убийстве пассажиров маршрутки в Воронеже

На это обращает внимание Еспресо.TV.



"По нашим данным, ЧП - не что иное как диверсия, которую устроили выходцы из Украины. Взрыв был, скорее всего, совершен с целью дестабилизации обстановки в регионе.



По словам источника, все подозреваемые установлены: они приехали в Россию и покинули страну по своим иностранным паспортам. При этом, как отмечает собеседник, местные спецслужбы были предупреждены компетентными органами о возможной активности диверсионной группы заранее, и у руководства ФСБ есть вопросы к работе коллег", - отмечается в новости "Московского комсомольца".



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Ее перепечатали - причем именно с ударением на "украинский" след теракта - основные пропрезидентские медиа РФ (Лента.Ru, Газета.Ru, Украина.Ru и пр., и, что характерно, специализированное издание "Военное обозрение") .



При этом некоторые ресурсы даже говорят о "задержании" или одного, или больше, чем одного, участников данной "диверсионной группы".



Справка



Перед избранием Владимира Путина на первый президентский срок, как заявлял в своей книге "ФСБ подрывает Россию" покойный ныне офицер ФСБ Александр Литвиненко, российские спецслужбы устроили в разных местах на территории РФ серию громких терактов с многочисленными человеческими жертвами, а затем обвинили в них "террористов" из Чечни. Дальше война против Ичкерии была возобновлена с новой, еще большей силой и со значительно более широкой общественной поддержкой, чем при Борисе Ельцине, и на такой античеченской волне Путин стал президентом.

Напомним, в феврале 2021 года ФСБ сообщила о задержании сторонников "украинской молодежной радикальной группы" в Воронеже.

12 августа 2021 года вечером на остановке автотранспорта в городе Воронеже взорвался "ПАЗик". Два человека погибли на месте, более 20 человек были травмированы и ранены. При этом полиция отвергала версию теракта.