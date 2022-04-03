Кремлевская пропаганда назвала имя командира рашистов, ответственного за "зачистку" Бучи. Его прадед воевал с бандеровцами

По крайней мере, он фигурирует в соответствующем информационном сообщении телеканала Минобороны РФ "Звезда" и в подготовленной на его основе новости от Interfax.ru, передает Еспресо.TV .



"Командир одного из подразделений морской пехоты Алексей Шабулин отметил, что сейчас российские морпехи проводят поисково-разведывательные действия и производят зачистку населенных пунктов с последующей задачей закрепиться в них", - отмечала "Звезда".



Читайте также: Николай Княжицкий: Нужен трибунал над Путиным и его нацистскими негодяями



Морпехам-оккупантам Шабулина помогали российские десантники (ВДВ).



Действовали они, как отмечается, именно в Бучанском районе ("направление Гостомель-Буча-Озера").



По этому же адресу на сайте Interfax.ru есть обновление о том, что участники зачистки окрестностей Киева получили награды.



Такая информация была обнародована российскими пропагандистами в пятницу, 1 апреля 2022 года, а уже на следующий день, 2 апреля, Бучанский район, как и весь север Киевщины, освободили от врага украинские силы. Зайдя в город Буча, напомним, воины ВСУ обнаружили около 300 расстрелянных оккупантами гражданских лиц.

В сети также есть видео с обещанием Шабулина "идти до конца и очистить Украину от фашистов" и рассказом о том, как его прадед якобы "прошёл всю Великую Отечественную войну"."И до 53-го года гонял по лесам фашистскую нечисть под названием бандеровцы. Теперь я славный продолжал этой традиции. Теперь настало мое время. И своего прадеда я не посрамлю", - подчеркнул Алексей Шабулин.