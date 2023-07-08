Об этом заявил политолог Александр Морозов в эфире Эспрессо.

По его словам, после подрыва Каховской ГЭС в РФ появились разные способы эскалации войны против Украины. Самая безопасная – ждать раскол Запад по экономическим причинам или из-за невозможности некоторых стран выдержать напряжение из-за российской агрессии.

"Кремль очень ждет этого, давая социологии такие данные о том, что уже последовательная поддержка Украины не воспринимается населением этих стран. Весь этот комплекс вместе с паническими инициативами третьих стран и является тем первым моментом, на который Кремль рассчитывает. Эскалация тогда пойдет через разные формы триумфа по поводу краха Запада, его исчезновение, что Запад отходит на второй план по сравнению с воображаемым альянсом Ирана, Китая и, возможно, еще двух-трех стран, который конструирует в своей голове кремль.