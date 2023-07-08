Кремль ждет панику и раскол в странах Запада, - политолог Морозов
РФ ожидает паники на Западе, чтобы привести к обострению войны из-за триумфа по поводу краха западных стран
Об этом заявил политолог Александр Морозов в эфире Эспрессо.
По его словам, после подрыва Каховской ГЭС в РФ появились разные способы эскалации войны против Украины. Самая безопасная – ждать раскол Запад по экономическим причинам или из-за невозможности некоторых стран выдержать напряжение из-за российской агрессии.
"Кремль очень ждет этого, давая социологии такие данные о том, что уже последовательная поддержка Украины не воспринимается населением этих стран. Весь этот комплекс вместе с паническими инициативами третьих стран и является тем первым моментом, на который Кремль рассчитывает. Эскалация тогда пойдет через разные формы триумфа по поводу краха Запада, его исчезновение, что Запад отходит на второй план по сравнению с воображаемым альянсом Ирана, Китая и, возможно, еще двух-трех стран, который конструирует в своей голове кремль.
- 6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской ГЭС.
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