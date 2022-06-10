Кремль ждет момента для "присоединения" Херсонщины к РФ, - посол США в ОБСЕ

Об этом передает Общественное.

"Мы видим, как Кремль запустил свою стратегию присоединения украинских территорий к России. И мы уже видели такую стратегию раньше. Все это, к сожалению, достаточно известные шаги. Мы считаем, что Кремль ждет момента, чтобы присоединить Херсонскую область к России и считаем, что референдум является одним из возможных путей", – сказал глава миссии США в ОБСЕ.

По его словам, если место принадлежит к украинской идентичности, то оно разрушается российской армией.

"Мы видим, что есть атаки на храмы, на культурные объекты и музеи, в частности, разрушение музея им. Г. Скоророды на Харьковщине", - рассказал глава миссии США в ОБСЕ.

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"Сейчас мы видим отчеты пыток по меньшей мере 600 человек в Херсонской области. Их держат в специальных подвалах, которые служат комнатами пыток. Существует информация о точной локации таких помещений - это здание Херсонской государственной администрации и лицея № 17 в Геническе. Именно туда российские войска вывозят местных чиновников, журналистов, общественных активистов и людей, которых россияне считают участниками митингов против российской оккупации", - сказал он.

7 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что представитель Кремля поставил задачу подготовить к осени "референдум" о включении области в состав России.