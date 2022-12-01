Кремль ждал протестов уставшей от Украины Европы. Подоляк рассказал, на что делала ставку Россия

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"В России делали ставку на то, что Европа "устанет" от Украины. Кремль надеялся увидеть протесты налогоплательщиков. Запад четко дал понять: за войну, развязанную против Европы, будет платить только Россия. Сегодня - арестами, конфискациями, компенсациями. Завтра – репарациями", – написал он.

Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро и национальных резервов РФ на 33,8 миллиарда

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