Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.

"Предлагаю внимательно перечитать заявление президента, сделанное в Тегеране. Он абсолютно детально объяснил, сколько компрессорных станций и какие неполадки зафиксированы компанией Siemens, в связи с чем происходит ситуация, при которой невозможно на 100% увеличить давление", - сказал в четверг журналистам спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом, он прокомментировал заявление Берлина о том, что неполадки с турбиной на данный момент не являются причиной снижения прокачки "Северным потоком".

Как отметил Песков, "это технологические причины, связанные с невозможностью надлежащего технологического обслуживания газопровода".

Он также отметил, что РФ категорически отвергает обвинения в использовании проблематики поставок газа для политического шантажа, готова и дальше обеспечивать энергобезопасность Европы.

"Президент в Тегеране четко сказал, что "Газпром" выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства. А любые связанные с этим технологические сложности - они исходят из тех ограничений, которые ввел Европейский союз. Именно они не позволяют производить ремонт оборудования", - подчеркнул Песков.

По его словам, это касается турбин, работающих на компрессионных станциях. "Именно эти ограничения ведут к тому, что некоторые агрегаты сейчас не могут получить необходимое сервисное обслуживание", - отметил пресс-секретарь президента.

Издание отмечает, что 21 июля, газопровод "Северный поток" возобновил транспортировку газа из России в Германию после плановых профилактических работ.

"Северный поток" сейчас способен работать на 40% мощности (около 67 млн. куб. м в сутки). Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась из капитального ремонта на заводе в Монреале. Кроме того, на компрессорной станции "Портовая" завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей. Сейчас на объекте работают всего два двигателя. Вскоре еще один газоперекачивающий агрегат должен быть остановлен в связи с наработкой межремонтного пробега.

14 июня компания "Газпром" объявила , что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" лишь 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%. Германии назвали "политическим" решение Газпрома сократить газоснабжение.

11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через Северный поток-1 к 21 июля из-за технического обслуживания газопровода

18 июля Газпром объявил форс-мажор по поставке части газа в Европу из-за "чрезвычайных" обстоятельств, которые от него не зависят. Это не смотря на то, что Канада вернула Германии введенную под санкции турбину "Северного потока", которую в России называли главным препятствием в возобновлении работы газопровода.

19 июля в Еврокомиссии предположили , что Россия не возобновит работу Северного потока – 1. Другие источники сообщили , что Россия собирается возобновить экспорт газа по трубопроводу 21 июля, однако возобновление работы будет с меньшей пропускной способностью.

Учитывая газовый шантаж России, ЕС в этом году планирует сократить потребление газа на 15%.

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