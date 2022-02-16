Кремль заявил, что РФ не причастна к масштабной кибератаке на украинские сайты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к масштабной кибератаке на украинские банки и госструктуры
Об этом сообщает The Guardian.
"Мы ничего не знаем. Как и ожидалось, Украина продолжает обвинять во всем Россию. Россия не имеет никакого отношения к каким-либо DDOS-атакам", - ответил журналистам Песков.
Как известно, во вторник, 15 февраля со второй половины дня на ряд информационных ресурсов Украины была осуществлена мощная DDoS-атака.
С перебоями работали сервисы ПриватБанка и Сбербанка, сайты Министерства обороны и ВСУ.
Также вечером мощная кибератака началась на портал Действие.
Банковские сервисы возобновили работу около 19:00. По словам соучредителя monobank Олега Гороховского, атаки подверглись почти всем украинским финучреждениям.
- Напомним, что Министерство обороны сообщило, что DoS-атака на официальный сайт ведомства продолжается, а специалисты по кибербезопасности провели технические работы по восстановлению штатного функционирования вебпортала.
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