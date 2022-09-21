Кремль засекретил пункт указа Путина, в котором говорится о количестве мобилизованных
Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных
Об этом сообщают российские СМИ.
Песков отказался раскрыть содержание седьмого пункта указа, который пропущен на сайте Кремля, а на портале правовой информации РФ отмечен грифом "для служебного пользования".
"Он действительно для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть", – сказал Песков.
На вопрос, почему пункт закрыт, он сказал, что в нем говорится о количестве мобилизованных.
"Я не могу объяснить. Я единственное, что вам могу сказать: вот Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 тысяч человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тысяч человек", - сказал Песков.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
- Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.
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