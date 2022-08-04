Об этом ЦПИ пишет в фейсбуке.

Отмечается, что Россией подыскивались альтернативные каналы переориентации импорта-экспорта продукции на азиатский и африканские рынки сбыта, готовилась собственная программа импортозамещения.

"Цель России вполне ясна - поставить под контроль возможности альтернативных поставок газа на европейский рынок и попытаться воспрепятствовать росту экспорта сжиженного газа из Катара. Путем масштабных инвестиций Москвы ($25 млрд) начато строительство первой атомной станции Египта в Эль-Дабаа", - заявили в СНБО.

В свою очередь аналогичная схема современной политики РФ по формированию групп поддержки была реализована в ходе "африканского трека".

Так, россияне при поддержке Китая заявили о финансировании строительства АЭС в Нигерии, Гане, Замбии, Кении, Судане, Марокко и Руанде. Это будет означать многолетнюю жесткую привязку этих стран к России, в том числе политическую. Отмечается, что это неудивительно, ведь только половина стран Африки проголосовала за резолюцию ГА ООН в поддержку Украины.

Также Россия сформировала международный "лагерь поддержки" предстоящей военной агрессии прокремлевскими лидерами нескольких стран и лоббистами в международных организациях.

В СНБО подчеркивают, последовательно формировались запасы так называемой консервы (внешне "лояльных" западной идеологии лоббистов путинских нарративов), вербовались "агенты влияния" в высших эшелонах западного истеблишмента и просто местные коллаборационисты в доступных странах.

В частности, на девятом году войны КНДР "внезапно" решила признать так называемые Л/ДНР и объявить о готовности ядерного сдерживания США, Южной Кореи и других государств.

А еще "внезапно" возникла особая дружба Москвы с Пекином, инвестиционные объекты которого в Украине облетают российские ракеты. Контакты на высшем уровне с Индией, в разы увеличившие закупку российской нефти по откровенно специальным ценам. Особые отношения с Турцией.

Эксперты напоминают, что недавний редкий выезд Путина в Иран завершился подписанием Газпромом меморандума на 40 млрд дол. с иранской национальной нефтяной компанией

Кроме того, для обхода санкций Россия активизировала и каналы скрытой контрабандной доставки подсанкционных товаров, чтобы продолжать получать важные компоненты для оборонной промышленности России и "технологический шпионаж". Ведь от этого зависят возможности России производить высокоточные ракеты и сопутствующую электронику, чтобы продолжать агрессию против Украины.

"Россия действительно надеялась через неделю завершить оккупацию Украины и показать международному сообществу, как "рождается новый однополярный мир", но все пошло не по плану, "окончательное решение украинского вопроса" блицкригом потерпело поражение", - отметили в ведомстве.

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