Кремль заранее готовился к санкциям и формировал "лагерь поддержки" войны, - Центр при СНБО
Эксперты Центра противодействия дезинформации при Совбезе считают, что война в Украине является лишь частью масштабного плана РФ по переформатированию мира, ведь кремль заранее готовился к санкциям и формировал международную "группу поддержки" войны
Об этом ЦПИ пишет в фейсбуке.
Отмечается, что Россией подыскивались альтернативные каналы переориентации импорта-экспорта продукции на азиатский и африканские рынки сбыта, готовилась собственная программа импортозамещения.
"Цель России вполне ясна - поставить под контроль возможности альтернативных поставок газа на европейский рынок и попытаться воспрепятствовать росту экспорта сжиженного газа из Катара. Путем масштабных инвестиций Москвы ($25 млрд) начато строительство первой атомной станции Египта в Эль-Дабаа", - заявили в СНБО.
В свою очередь аналогичная схема современной политики РФ по формированию групп поддержки была реализована в ходе "африканского трека".
Так, россияне при поддержке Китая заявили о финансировании строительства АЭС в Нигерии, Гане, Замбии, Кении, Судане, Марокко и Руанде. Это будет означать многолетнюю жесткую привязку этих стран к России, в том числе политическую. Отмечается, что это неудивительно, ведь только половина стран Африки проголосовала за резолюцию ГА ООН в поддержку Украины.
Также Россия сформировала международный "лагерь поддержки" предстоящей военной агрессии прокремлевскими лидерами нескольких стран и лоббистами в международных организациях.
В СНБО подчеркивают, последовательно формировались запасы так называемой консервы (внешне "лояльных" западной идеологии лоббистов путинских нарративов), вербовались "агенты влияния" в высших эшелонах западного истеблишмента и просто местные коллаборационисты в доступных странах.
В частности, на девятом году войны КНДР "внезапно" решила признать так называемые Л/ДНР и объявить о готовности ядерного сдерживания США, Южной Кореи и других государств.
А еще "внезапно" возникла особая дружба Москвы с Пекином, инвестиционные объекты которого в Украине облетают российские ракеты. Контакты на высшем уровне с Индией, в разы увеличившие закупку российской нефти по откровенно специальным ценам. Особые отношения с Турцией.
Эксперты напоминают, что недавний редкий выезд Путина в Иран завершился подписанием Газпромом меморандума на 40 млрд дол. с иранской национальной нефтяной компанией
Кроме того, для обхода санкций Россия активизировала и каналы скрытой контрабандной доставки подсанкционных товаров, чтобы продолжать получать важные компоненты для оборонной промышленности России и "технологический шпионаж". Ведь от этого зависят возможности России производить высокоточные ракеты и сопутствующую электронику, чтобы продолжать агрессию против Украины.
"Россия действительно надеялась через неделю завершить оккупацию Украины и показать международному сообществу, как "рождается новый однополярный мир", но все пошло не по плану, "окончательное решение украинского вопроса" блицкригом потерпело поражение", - отметили в ведомстве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.53
Покупка 38.53Продажа 39.65
-
EUR
Покупка 38.83Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное