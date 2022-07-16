Кремль запустил в Германии информационную спецоперацию против Украины
РФ проводит информационную спецоперацию в Германии, направленную на дискредитацию Украины и политического руководства государства
Об этом 16 июля сообщило Главное управление разведки МО Украины в Telegram.
Известно, что журналистам немецкого издания "Deutschland-Kurier" были переданы материалы, якобы захваченные россиянами в региональном отделении СБУ Мариуполя, в которых речь идет о якобы "ведении спецслужбой Украины работы по Миссии ОБСЕ на Донбассе".
Статья в "Deutschland-Kurier" называлась: "Хороший господин Зеленский: его спецслужбы шпионили за сотрудниками ОБСЕ?".
Для распространения материала среди немецкой публики в социальных сетях, была задействована так называемая фабрика фейков, курируемая Алексеем Гореславским.
В целях создания впечатления широкого обсуждения темы, "фабрика фейков" подготовила стандартные "комментарии", которые распространяются под публикациями материала в соцсетях, в частности:
"Я не понимаю, зачем мы продолжаем поддерживать режим, от которого с каждым днем все хуже пахнет";
"С Украиной пора заканчивать. Пусть Путин с ней разбирается";
"Поддержка Украины повлекла за собой катастрофу экономики Германии"
"Английская пресса открыто злорадствует по поводу наших трудностей";
"Время прекращать это самоубийственное безумие" и другие.
ГУР отмечает, что "гибридная" война Путина против Украины ведется много лет подряд, а финансовые вливания страны-оккупанта позволяют покупать лояльность отдельных журналистов, экспертов и политиков.
- Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала список телеграм-каналов, работающих на Россию и распространяющих фейки и манипуляции о войне в Украине.
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