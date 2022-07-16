Об этом 16 июля сообщило Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

Известно, что журналистам немецкого издания "Deutschland-Kurier" были переданы материалы, якобы захваченные россиянами в региональном отделении СБУ Мариуполя, в которых речь идет о якобы "ведении спецслужбой Украины работы по Миссии ОБСЕ на Донбассе".

Статья в "Deutschland-Kurier" называлась: "Хороший господин Зеленский: его спецслужбы шпионили за сотрудниками ОБСЕ?".

Для распространения материала среди немецкой публики в социальных сетях, была задействована так называемая фабрика фейков, курируемая Алексеем Гореславским.

В целях создания впечатления широкого обсуждения темы, "фабрика фейков" подготовила стандартные "комментарии", которые распространяются под публикациями материала в соцсетях, в частности:

"Я не понимаю, зачем мы продолжаем поддерживать режим, от которого с каждым днем все хуже пахнет";

"С Украиной пора заканчивать. Пусть Путин с ней разбирается";

"Поддержка Украины повлекла за собой катастрофу экономики Германии"

"Английская пресса открыто злорадствует по поводу наших трудностей";

"Время прекращать это самоубийственное безумие" и другие.

ГУР отмечает, что "гибридная" война Путина против Украины ведется много лет подряд, а финансовые вливания страны-оккупанта позволяют покупать лояльность отдельных журналистов, экспертов и политиков.

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала список телеграм-каналов, работающих на Россию и распространяющих фейки и манипуляции о войне в Украине.