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Кремль запустил психологическую операцию на тему ядерного оружия в Украине, - InformNapalm

23 октября, 2022 воскресенье
18:23
война с Россией

23 октября 2022 года российское государственное информационно-пропагандистское агентство РИА Новости обнародовало материал под названием "Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине"

Там речь идет о якобы реальной совместной украинско-британской разработке, за которой как будто стоит лично президент Украины Владимир Зеленский.

"Киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса", - отмечают российские пропагандисты.

"Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве", – говорит РИА Новости.

Россияне утверждают, что "грязную бомбу" якобы производят под руководством киевского Института ядерных исследований НАН Украины на Восточном горно-обогатительном комбинате, расположенном в городе Желтые Воды Днепропетровской области.

Как говорят россияне, делается это "по поручению Владимира Зеленского" и благодаря "контактам с представителями Великобритании".

При этом источником такой информации названы анонимные "источники".

Сохраненный в архиве оригинал этой статьи без авторства находится здесь .

По оценке международного OSINT-сообщества InformNapalm, публикация РИА Новости "имеет четкие признаки элемента информационно-психологической операции, целью которой является подготовка общественности РФ к применению тактического ядерного оружия на территории Украины".

"При этом вокруг такого потенциального решения Кремля создается дымовой занавес с традиционной для российской пропаганды "теорией заговора", якобы это будет "подрыв грязной бомбы, чтобы обвинить Россию во всех смертных грехах". Типичный для роспропа прием: "Мы напали, чтобы защитить" , "Украина сама себя обстреливает, чтобы обвинить Россию", "Украинцы сами себя убивают и насилуют, чтобы оскорбить россиян" и т.д. в том же стиле сломанных причинно-следственных связей", - говорится в комментарии от InformNapalm.

"Конечно, новость от РИА Новости направлена не на зарубежную, а именно на внутреннюю аудиторию. Следующий этап этой операции будет зависеть как от внешних, так и от внутренних сдерживающих факторов", - заключают OSINT-расследователи.

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Россия
Владимир Зеленский
ядерное оружие
Днепропетровщина
фейк
Великобритания
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