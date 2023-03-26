Кремль взял Беларусь в ядерные заложники, - Данилов

Об этом он написал в twitter .

Он также отметил, что это очередной шаг к дестабилизации страны. Секретарь СНБО подчеркнул, что Белоруссия находится в ядерных заложниках у РФ.

"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси – шаг к внутренней дестабилизации страны – максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники", – пишет Данилов.