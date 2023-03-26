Кремль взял Беларусь в ядерные заложники, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина
Об этом он написал в twitter .
Он также отметил, что это очередной шаг к дестабилизации страны. Секретарь СНБО подчеркнул, что Белоруссия находится в ядерных заложниках у РФ.
"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси – шаг к внутренней дестабилизации страны – максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники", – пишет Данилов.
- Президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
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