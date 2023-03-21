Кремль воспринял ордер МУС на арест Путина как "самый неожиданный шаг" Запада и видит опасность даже в СНГ, - Медуза
Кремль оказался неготов к выдаче Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина и не понимает, как обезопасить его во время заграничных путешествий
Об этом пишет Медуза со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.
Источники издания сообщили, что Кремль воспринял ордер МКС как "самый неожиданный шаг Запада".
По данным Медузы, в 2023 году Кремль планировал продвигать образ Путина как "борца с Западом", "защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения" и "одного из главных лидеров многополярного мира".
Однако это требует заграничных визитов, а после выдачи ордера на арест международным уголовным судом Путина могут задержать в 123 странах мира.
По словам источников издания, теперь даже некоторые страны СНГ стали для Владимира Путина зоной риска - так, Римский статут ратифицировал Таджикистан.
"Даже СНГ перестает быть безопасным пространством", – отметил собеседник издания.
Кроме того, российская пропагандистская машина использует путешествия Путина для демонстрации того, что у РФ больше друзей, чем врагов.
"Ограничения зарубежных визитов будут работать в противоположную сторону. До ордера выезды Путина сочетались с поездками лидеров зарубежных стран в Москву. Теперь поддержать такую же частоту встреч не получится", - отметил собеседник издания.
- 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей в РФ.
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