Об этом пишет Медуза со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

Источники издания сообщили, что Кремль воспринял ордер МКС как "самый неожиданный шаг Запада".

По данным Медузы, в 2023 году Кремль планировал продвигать образ Путина как "борца с Западом", "защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения" и "одного из главных лидеров многополярного мира".

Однако это требует заграничных визитов, а после выдачи ордера на арест международным уголовным судом Путина могут задержать в 123 странах мира.

По словам источников издания, теперь даже некоторые страны СНГ стали для Владимира Путина зоной риска - так, Римский статут ратифицировал Таджикистан.

"Даже СНГ перестает быть безопасным пространством", – отметил собеседник издания.

Кроме того, российская пропагандистская машина использует путешествия Путина для демонстрации того, что у РФ больше друзей, чем врагов.

"Ограничения зарубежных визитов будут работать в противоположную сторону. До ордера выезды Путина сочетались с поездками лидеров зарубежных стран в Москву. Теперь поддержать такую же частоту встреч не получится", - отметил собеседник издания.