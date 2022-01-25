Кремль, вероятно, приказал представителям в ТКГ не обострять ситуацию перед Нормандской встречей советников, - Гармаш

Об этом Гармаш написал в Facebook.



"Удивительно спокойно прошло сегодня заседание политической подгруппы ТКГ. Очевидно, Москва дала указание не обострять ситуацию. Наверное, это связано с завтрашней встречей внешнеполитических советников Нормандской четверки", - отметил Гармаш.



По его мнению, тот факт, что Кремль не нагнетает ситуацию, а идет на диалог, говорит, что Москва все еще надеется руками Запада заставить Киев выполнить Минские договоренности в ее трактовке.



"В этой ситуации есть и плюс – пока такая надежда существует, Кремль не сделает ничего, что можно будет оценить как выход России из Минского процесса", – написал Гармаш.



Он добавил, что Путин согласился на встречу внешнеполитических советников Нормандской четверки, вероятно рассчитывает, что они под страхом войны начнут давить на Киев. Или, по мнению Гармаша, Россия проигнорирует этот процесс и вернется к переговорам с США.

Напомним, в среду, 26 января, состоится встреча политических советников лидеров Нормандской четверки.