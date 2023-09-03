Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Кремль вербует мигрантов на войну во избежание мобилизации перед выборами, - разведка Британии

Кремль вербует мигрантов на войну во избежание мобилизации перед выборами, - разведка Британии

3 сентября, 2023 воскресенье
10:09
Война с Россией

Для того чтобы не осуществлять внутреннюю мобилизацию перед президентскими выборами 2024 года, Россия вербует иностранцев на войну против Украины

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

"Россия, вероятно, хочет избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации накануне президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю привлекать дополнительный персонал для своих военных действий вопреки возрастающим потерям", - говорится в сводке.

Отмечается, что на конец июня 2023 года Россия обращалась к гражданам соседних стран с призывом воевать в Украине.

Так, в Армении и Казахстане были замечены онлайн-объявления о службе в армии РФ. Иностранцам предлагали 495 000 рублей (5140 долларов США) начальных платежей и зарплаты от 190 000 рублей (1973 доллара США).

В Костанайской области на севере Казахстана производилась вербовка этнических россиян. Также Россия с мая 2023 года вербует мигрантов из стран Центральной Азии, обещая ускоренное гражданство и зарплаты до 4160 долларов.

Британская разведка отмечает, что в России есть не менее шести миллионов мигрантов из Средней Азии, которых Кремль, вероятно, считает потенциальными новобранцами.

Кроме того, по данным минобороны Британии, в оккупированном Мариуполе у узбекских мигрантов-строителей отобрали паспорта по прибытии и заставили присоединиться к российской армии.

  • Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщал , что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно на войну в Украине они привлекают около 20 тысяч человек.
  • А начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил , что мобилизация на территории РФ не прекращается и российские власти рассматривают возможность призвать 450 тысяч человек на военные действия в Украину.
  • По словам российского военнопленного, во избежание мобилизации россияне наносят себе увечья или прячутся там, где их не знают.
Украина
Россия
мигранты
мобилизация
Читайте также:
Путін
2 сентября, 2023 суббота
Путин хочет затянуть войну, но речь идет о возможности завершить ее как можно скорее, - российский диссидент Яковенко
ЗСУ війна проти Росії
1 сентября, 2023 пятница
Силы обороны наступают на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб
1 сентября, 2023 пятница
Суркисы приняли решение по Луческу после вылета "Динамо" из еврокубков
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
3 сентября
11:19
Обновлено
Россия ночью атаковала дронами портовую инфраструктуру Одесчины: есть пострадавшие
10:38
Эксклюзив
"Только обстрелы территории Украины и блокирование гражданских судов": военный эксперт об участии Черноморского флота РФ в войне против Украины
10:33
"Винегрет из ПВО": в Воздушных силах рассказали о готовности к массированным атакам РФ по энергетике
10:31
Обновлено
Курс валют 3 сентября: цены на доллар, евро, злотый
10:28
Украинские военные уничтожили российский наблюдательный комплекс "Аванпост"
10:14
Международный поезд Киев – Хелм отправился в первый рейс
09:40
Российская армия атаковала 10 областей Украины: за сутки погибли 4 человека, 20 ранены
09:23
Германия будет защищать воздушное пространство Словакии, отдавшей Украине средства ПВО и "миги"
09:03
КНДР ракета
КНДР провела имитацию тактической ядерной атаки
09:00
Эксклюзив
Убийством Пригожина Путин ускорил завершение своей жизни, - социолог Яковенко
08:44
Украинские силы прорвали первую линию обороны России вблизи Запорожья, - Тарновский
08:27
Ученые обнаружили доказательства того, что континенты образовались в результате ударов гигантских метеоритов.
В Турции зафиксировали падение метеорита
08:14
Средство ПВО, 5 танков и 600 военных: потери армии РФ за сутки войны в Украине
08:12
OPINION
Николай Княжицкий
Любая мера пресечения - это показуха
07:49
Кремль
В Москве отменили авиарейсы и эвакуируют Киевский вокзал из-за угрозы взрыва
07:34
Украинские военные продвинулись на западе Запорожской области и продолжают наступать, – ISW
00:58
Свитолина проиграла третьей ракетке мира Пегуле и вылетела из US Open
2023, суббота
2 сентября
23:43
В Киевской области утонул 4-летний мальчик
23:03
Шольц травмировался во время пробежки, - СМИ
22:53
Папа Франциск в Монголии
Папа Франциск в Монголии одобрительно отозвался о завоеваниях Чингисхана
22:20
На фото дети из Украины
В Польше закрыли крупнейший центр приема украинских беженцев, - Financial Times
22:15
Бывшая резиденция Онуфрия в Киево-Печерской Лавре
Журналисты показали резиденцию Онуфрия в Киево-Печерской лавре, где находилась баня и комнаты для трапезы и отдыха
22:07
К энергосети подключили еще один блок АЭС: он добавил тысячу мегаватт мощности
21:52
Эксклюзив
Военный эксперт объяснил, в чем недостаток линий обороны РФ
21:51
Обновлено
Игорь Коломойский
Шевченковский суд отправил Коломойского под стражу на два месяца. Выйти можно под залог в полмиллиарда
21:47
Эксклюзив
Путин обречен в последние месяцы усиливать запугивание Запада, нанося все более кровавые удары по Украине, - Орешкин
21:15
Через Керчь круглосуточно идут колонны с грузовиками окупантов, - СМИ
21:14
В Украине не будет тех, кто будет ставить себя над законом, - Зеленский
21:14
На Днепропетровщине собирают урожай: засаженная овощами площадь угодий на 10% больше, чем в прошлом году
21:08
OPINION
Не знаю, хотят ли Коломойского в Украине "закрыть" или все же "прикрыть"
20:38
Российская армия ударила по Угледару: погибли супруги, двое раненых
20:19
Мудрык не спас "Челси" от неожиданного поражения "Ноттингему" в АПЛ
20:15
Россияне атаковали Краматорск из РСЗО: ракеты попали в многоэтажку и кладбище
20:02
Эксклюзив
Путин руководит Россией посредством страха, - социолог Яковенко
20:01
Оксана Марченко с архимандритом УПЦ (МП) Дамианом (Радзиховским)
Духовник Медведчука и Марченко по-прежнему живет в Киево-Печерской Лавре, - "Схемы"
20:00
Эксклюзив
Чтобы не было нареканий на затяжную войну, Украине нужно еще лучшее оружие, а на Россию следует налагать еще более сильные санкции, - Макфол
19:59
Малгожата Зих
Снятая с выборов кандидатка в польский Сенат извинилась перед Путиным за то, что назвала его военным преступником
19:26
Обзор
Торги завершены: главные трансферы украинских футболистов за лето-2023
19:20
Украинский стартап создал проект для ускорения появления крымскотатарского языка в мобильных сервисах: кто может приобщиться
19:06
За сутки на фронте произошло более 15 боевых столкновений, ВСУ нанесли 9 ударов по районам сосредоточения врага, - Генштаб
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV