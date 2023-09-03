Кремль вербует мигрантов на войну во избежание мобилизации перед выборами, - разведка Британии
Для того чтобы не осуществлять внутреннюю мобилизацию перед президентскими выборами 2024 года, Россия вербует иностранцев на войну против Украины
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
"Россия, вероятно, хочет избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации накануне президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю привлекать дополнительный персонал для своих военных действий вопреки возрастающим потерям", - говорится в сводке.
Отмечается, что на конец июня 2023 года Россия обращалась к гражданам соседних стран с призывом воевать в Украине.
Так, в Армении и Казахстане были замечены онлайн-объявления о службе в армии РФ. Иностранцам предлагали 495 000 рублей (5140 долларов США) начальных платежей и зарплаты от 190 000 рублей (1973 доллара США).
В Костанайской области на севере Казахстана производилась вербовка этнических россиян. Также Россия с мая 2023 года вербует мигрантов из стран Центральной Азии, обещая ускоренное гражданство и зарплаты до 4160 долларов.
Британская разведка отмечает, что в России есть не менее шести миллионов мигрантов из Средней Азии, которых Кремль, вероятно, считает потенциальными новобранцами.
Кроме того, по данным минобороны Британии, в оккупированном Мариуполе у узбекских мигрантов-строителей отобрали паспорта по прибытии и заставили присоединиться к российской армии.
- Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщал , что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно на войну в Украине они привлекают около 20 тысяч человек.
- А начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил , что мобилизация на территории РФ не прекращается и российские власти рассматривают возможность призвать 450 тысяч человек на военные действия в Украину.
- По словам российского военнопленного, во избежание мобилизации россияне наносят себе увечья или прячутся там, где их не знают.
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