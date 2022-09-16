Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что из-за контрнаступательных действий Украины в Харьковской области, Россия вынуждена вдвое усилить скрытую мобилизацию. Для этого они завлекают отдельных государственных деятелей и пропагандистов. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров вместо минобороны РФ взял на себя обязанность проводить общероссийскую вербовку народа в армию России.

Он призвал не ждать военного положения и "самомобилизоваться" граждан РФ из каждой отдельной республики. Его выступление поддержали несколько губернаторов России, а также пропагандистка Маргарита Симоньян. Также глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании на полуострове двух отдельных добробатов.

По словам Института изучения войны, призывы к "самомобилизации" вызывают в отдельных республиках негативную реакцию. Так, в Бурятии, Калмыкии, Туви и Якутии начали выражать открытое недовольство высказыванием Кремля по вербовке по этническому признаку.

Также аналитики сообщают, что российские власти, вероятно, вывели свои силы из бывших советских республик, чтобы опрокинуть их на войну в Украину. Так, около 1500 русских военнослужащих перевели из Таджикистана в Украину с начала полномасштабного вторжения. Отмечают, что планируют перебросить еще 600. Кроме того, вывод войск наблюдался из Кыргызстана и Армении для пополнения российских войск. Это, вероятно, ослабило влияние Кремля на ряд стран бывших членов Советского союза и нынешних членов ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).

Отмечается, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия на Востоке и усиливают давление на российские позиции. В частности, наступательные действия продолжаются на Харьковщине, севере Луганщины и востоке Донбасса.

Ранее Институт изучения войны сообщил , что в российской войне против Украины начало появляться новое лицо – основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин.