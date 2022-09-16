English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Кремль вдвое усилил скрытую мобилизацию из-за поражения в Харьковской области, - ISW

Кремль вдвое усилил скрытую мобилизацию из-за поражения в Харьковской области, - ISW

16 сентября, 2022 пятница
09:42
война с Россией

В Чечне начали призывать к "самомобилизации", чтобы доказать свою готовность помочь России, говорят аналитики

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что из-за контрнаступательных действий Украины в Харьковской области, Россия вынуждена вдвое усилить скрытую мобилизацию. Для этого они завлекают отдельных государственных деятелей и пропагандистов. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров вместо минобороны РФ взял на себя обязанность проводить общероссийскую вербовку народа в армию России.

Он призвал не ждать военного положения и "самомобилизоваться" граждан РФ из каждой отдельной республики. Его выступление поддержали несколько губернаторов России, а также пропагандистка Маргарита Симоньян. Также глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании на полуострове двух отдельных добробатов.

По словам Института изучения войны, призывы к "самомобилизации" вызывают в отдельных республиках негативную реакцию. Так, в Бурятии, Калмыкии, Туви и Якутии начали выражать открытое недовольство высказыванием Кремля по вербовке по этническому признаку.

Также аналитики сообщают, что российские власти, вероятно, вывели свои силы из бывших советских республик, чтобы опрокинуть их на войну в Украину. Так, около 1500 русских военнослужащих перевели из Таджикистана в Украину с начала полномасштабного вторжения. Отмечают, что планируют перебросить еще 600. Кроме того, вывод войск наблюдался из Кыргызстана и Армении для пополнения российских войск. Это, вероятно, ослабило влияние Кремля на ряд стран бывших членов Советского союза и нынешних членов ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).

Отмечается, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия на Востоке и усиливают давление на российские позиции. В частности, наступательные действия продолжаются на Харьковщине, севере Луганщины и востоке Донбасса.

  • Ранее Институт изучения войны сообщил , что в российской войне против Украины начало появляться новое лицо – основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Военные новости
Читайте также:
Коронавірус
14 сентября, 2022 среда
Лучшее время, чтобы положить этому конец. Глава ВОЗ считает, что пандемия коронавируса скоро завершится
ЗСУ
13 сентября, 2022 вторник
Украина и США готовили совсем другое контрнаступление. Планы резко изменились, - The New York Times
карта бойових дій
14 сентября, 2022 среда
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 9-13 сентября. Два контрнаступления
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.93
    Покупка 39.93
    Продажа 40.81
  • EUR
    Покупка 39.65
    Продажа 40.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
16 сентября
10:15
В Кривом Роге стабилизировали водоснабжение после атаки россиян
10:15
В Полтавской области 16 сентября проведут учебные стрельбы, а в Киевской области будут утилизировать взрывоопасные предметы
10:11
Вступил в сговор с оккупантами и провозгласил себя "начальником народной милиции Балаклеи": СБУ сообщили о подозрении коллаборанту
09:48
РФ за сутки потеряла около 200 военных, 6 танков и вертолет, - Генштаб ВСУ
09:45
Эксклюзив
Я почти 5 месяцев провела в оккупированном Изюме, который буряты называли город "13 юм", - местная жительница Бугера
09:40
В результате полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли уже 384 ребенка
09:17
Россияне утром обстреляли Сумщину из минометов: 4 прилета
09:01
В Донецкой области оккупанты за сутки убили 5 гражданских, еще 6 ранили
08:52
Боеприпасы к HIMARS и система противодействия беспилотникам: в Пентагоне назвали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
08:29
Россияне выпустили более 40 снарядов по Никополю: ранена женщина, повреждены дома, лицей и детсад
08:26
Россия пытается скрыть массовые потери, - Генштаб ВСУ
07:51
В Мелитополе прогремели взрывы над аэродромом с базой россиян
07:41
Обновлено
Кыргызстан обвинил Таджикистан в обстрелах границы
07:38
ВСУ отразили атаки врага в районе Зайцевого, Бахмута, Веселой Долины и Авдеевки
07:29
Обновлено
Россияне обстреляли Харьков: ранены двое детей и двое взрослых, повреждены коммуникации
06:37
Украинский народ борется за свободу и семьи, а россияне – за стиральные машинки и телевизоры, - постоянный представитель США в ОБСЕ
06:07
Шольц: Германия вернулась в цивилизованный мир, признав зверства и преступления перед евреями
05:26
В США обеспокоены "слаженностью" Китая и России во время войны в Украине
03:49
Байден выделил Украине новый пакет военной помощи на $600 млн
03:29
Россия ударила по гидротехническим сооружениям Кривого Рога ракетами "Кинжал"
02:53
Жителей оккупированных территорий Юга просят не посещать общественные места с 17 по 20 сентября
02:29
ВСУ ударили по Каховскому мосту и 5 понтонным переправам на Юге. Россия несет серьезные потери
01:57
Более 35 тыс. россиян остались без света: Власти Белгорода обвинили Украину в обстреле города Валуйки
01:27
ВСУ ликвидировали штаб россиян в Лисичанске и уничтожили базу оккупантов неподалеку от Херсона
00:54
Инфографика
Лига Европы: как выглядит таблица группы "Динамо" после унизительного поражения в матче с "АЭК Ларнака"
00:40
Силы ПВО сбили "Калибр" над Одесщиной
00:28
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 сентября
00:26
Подлых презирают. Россия — синоним подлости, — Подоляк
00:12
"Динамо" опозорилось в матче против "АЭК Ларнака" в Лиге Европы
00:11
Если Украина просит танки, дайте им их, - Урсула фон дер Ляен в интервью Bild
2022, четверг
15 сентября
23:43
В освобожденном Изюме обнаружено массовое захоронение на сотни людей
23:35
Папа Римский назвал поставки оружия Украине морально приемлемыми для самообороны
23:04
Владимир Кличко получил германскую премию M100 Media Award, которой отметили украинский народ
22:55
После смерти Елизаветы II ЮАР требует у британцев вернуть бриллиант весом в 500 каратов
22:38
Каннибал и отряд насильников. Правозащитница рассказала об узниках, которых Пригожин вербует на войну в Украине
22:20
Китай пообещал "решительную поддержку интересов России"
22:17
Нападающий на беженок из Изюма во Франции оказался украинцем
22:10
Инфографика
Лига конференций: как выглядит таблица группы "Днепра-1" после победы во 2-м туре
21:59
"Днепр-1" уверенно победил "Аполлон" и получил первый выигрыш в истории Лиги конференций
21:57
Германия нашла еще одну причину, чтобы не поставлять в Украину танки Leopard
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV