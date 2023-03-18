Кремль в глобальном пространстве будет расширять конфликт гибридными методами, – международный эксперт Войджер
Экс-советник бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Марк Войджер отметил, что из-за тотального провала России на поле боя, Кремль будет пытаться двигать конфликт в гибридном плане: беспилотники, кибератаки, пропагандистские кампании, расшатывание ситуации в Молдове и другие провокации
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Марк Войджер прокомментировал недавние информационные атаки России, в которых она начала обвинять Запад в подрыве "Северных потоков" с учетом того, что само событие произошло задолго до нынешних информационных выпадов со стороны РФ.
"Это очень логично с точки зрения российской гибридной войны, потому что информационный компонент является основным в так называемой доктрине Герасимова, который сейчас главнокомандующий в РФ. На поле боя у россиян почти тотальный провал, нет и не будет никаких серьезных успехов. Поэтому, логично, что российское командование и Кремль пытаются двигать конфликт в гибридном плане: беспилотники, в Молдове расшатать ситуацию, а теперь обвинения в уничтожении "Северного потока". Эта пропагандистская кампания направлена на дискредитацию Украины, особенно в Германии, чтобы показать, что, мол, украинцы уничтожили или разрушили этот крупный проект, поэтому у немцев и Европы был газовый кризис к началу зимы", - пояснил международный эксперт.
Войджер подчеркнул, что здесь информационный компонент очень связан напрямую с политическим давлением.
"Эта война, к сожалению, в Украине ведется в конвенционном плане, но в глобальном и европейском пространстве - гибридная война, то есть один из элементов - конвенционный, но другие информационные - как политически расшатать ситуацию. Соответственно, такие провокации, наверное, будут еще. И кибератаки новые будут осуществляться, поэтому, можем ожидать, что авторы гибридной доктрины, Герасимов со своей командой и, конечно, Кремль, если не смогут достичь какой-либо прогрессии, то они будут расширять конфликт гибридными методами.А победы России не будет, победа будет ваша ", – сказал экс-советник бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе.
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