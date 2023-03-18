Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Кремль в глобальном пространстве будет расширять конфликт гибридными методами, – международный эксперт Войджер
Эксклюзив

Кремль в глобальном пространстве будет расширять конфликт гибридными методами, – международный эксперт Войджер

18 мартa, 2023 суббота
18:34
Мир

Экс-советник бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Марк Войджер отметил, что из-за тотального провала России на поле боя, Кремль будет пытаться двигать конфликт в гибридном плане: беспилотники, кибератаки, пропагандистские кампании, расшатывание ситуации в Молдове и другие провокации

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Марк Войджер прокомментировал недавние информационные атаки России, в которых она начала обвинять Запад в подрыве "Северных потоков" с учетом того, что само событие произошло задолго до нынешних информационных выпадов со стороны РФ.

"Это очень логично с точки зрения российской гибридной войны, потому что информационный компонент является основным в так называемой доктрине Герасимова, который сейчас главнокомандующий в РФ. На поле боя у россиян почти тотальный провал, нет и не будет никаких серьезных успехов. Поэтому, логично, что российское командование и Кремль пытаются двигать конфликт в гибридном плане: беспилотники, в Молдове расшатать ситуацию, а теперь обвинения в уничтожении "Северного потока". Эта пропагандистская кампания направлена на дискредитацию Украины, особенно в Германии, чтобы показать, что, мол, украинцы уничтожили или разрушили этот крупный проект, поэтому у немцев и Европы был газовый кризис к началу зимы", - пояснил международный эксперт.

Войджер подчеркнул, что здесь информационный компонент очень связан напрямую с политическим давлением.

"Эта война, к сожалению, в Украине ведется в конвенционном плане, но в глобальном и европейском пространстве - гибридная война, то есть один из элементов - конвенционный, но другие информационные - как политически расшатать ситуацию. Соответственно, такие провокации, наверное, будут еще. И кибератаки новые будут осуществляться, поэтому, можем ожидать, что авторы гибридной доктрины, Герасимов со своей командой и, конечно, Кремль, если не смогут достичь какой-либо прогрессии, то они будут расширять конфликт гибридными методами.А победы России не будет, победа будет ваша ", – сказал экс-советник бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе.

  • 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления и взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.
  • Уже 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении утечки газа.
  • Впоследствии спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и искали виновных в подрывах. В то же время, немецкие следователи заявили, что не имеют доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
  • СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя у них след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.
  • 14 марта в интервью российским пропагандистам Путин отверг версию о причастности Украины или украинских активистов к инциденту с аварией на "Северных потоках" и отметил "заинтересованность" США
  • 16 марта Дания отказалась привлекать Россию к расследованию диверсий на "Северных потоках"
Видео
Украина
Россия
Молдова
Европа
Германия
война с Россией
Валерий Герасимов
кибератаки
пропаганда
Читайте также:
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
17 мартa, 2023 пятница
"Никто не согласен": архиерей УПЦ (МП) о переходе монахов Свято-Успенского монастыря в ПЦУ
18 мартa, 2023 суббота
"Довольно!": Усик выдвинул встречный ультиматум из-за новых требований Фьюри
Сергей Шкарлет
17 мартa, 2023 пятница
Шкарлет уходит с должности министра образования и науки, - СМИ
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.22
    Покупка 38.22
    Продажа 38.99
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 41.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
18 мартa
19:21
Обновлено
Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минпромышленности
19:12
Обновлено
Россияне обстреляли Краматорск: по меньшей мере 2 человека погибли, 8 ранены, трое из них в тяжелом состоянии
19:08
Украинские военные поразили 7 районов сосредоточения личного состава оккупантов, - Генштаб
19:00
Эксклюзив
Си Цзиньпин надеется, что ему удастся спасти Путина и извлечь его из безнадежного положения, - Пионтковский
18:40
На Донеччине бойцы получили от Порошенко DAF, рации, дроны с тепловизорами и Старлинки
"Готовимся к контрнаступлению". В Донецкой области бойцы получили от Порошенко DAF, рации, дроны с тепловизорами и Старлинки
18:02
OPINION
Правительство определилось с приоритетами развития Украины
17:07
Враг обстрелял Константиновку: 6 раненых, повреждены дома и торговый центр
17:00
"Зерновое соглашение" продлили на 120 дней
17:00
Эксклюзив
На поле боя будет решаться, как закончится война, а не в переговорах Си с Путиным, - Пионтковский
16:59
Арест только поможет Трампу, - Илон Маск
16:56
Обновлено
УПЛ: "Металлист" и "Александрия" сыграли вничью, расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу
16:47
В Пакистане полиция задержала 30 человек во время штурма здания экс-премьера
16:22
Трамп заявил об вероятном аресте во вторник и призвал к протестам
16:17
Эксклюзив
путин
Чубаров о визите Путина в Крым: в Севастополе приведены к максимальной готовности все подразделения Черноморского флота РФ
16:07
Путин прибыл в оккупированный Крым
16:01
OPINION
Кто будет рассказывать правду о событиях в Украине?
16:00
Эксклюзив
КНР не хочет глобальной войны, но стремится к тому, чтобы вторжение РФ в Украину заморозилось, - международный эксперт Войджер
15:59
"Динамо" проиграло "Заре" в чемпионате Украины
15:38
митрополит Эпифаний
Митрополит Епифаний опроверг информацию о закрытии монастыря в Лавре
15:15
Опасность остается: за два дня на Харьковщине на минах подорвались три человека
15:10
Виталий Кличко объяснил, зачем Фьюри "выкручивает руки" Усику
14:56
китай
Источники из США подтвердили использование против Украины китайских боеприпасов, - Kyodo News
14:34
На Донбассе ранены волонтеры из Польши
14:24
В Минске создали партию власти "Белая Русь"
14:22
Зеленский ввел санкции против сирийского диктатора Асада
14:06
В европейские клиники удалось эвакуировать 2800 украинцев, - МОЗ
14:06
Эксклюзив
Си Цзиньпин чувствует, что российский диктатор проиграл, - Пионтковский
14:04
OPINION
Как Нетаньяху перестал быть другом Путина
13:43
Пленным под Бахмутом и Угледаром оккупантам дали от 10 до 12 лет заключения
13:38
Олаф Шольц
"Никто не стоит выше закона": Шольц приветствовал решение Гааги об ордере на арест Путина
13:27
Meta запускает платную подписку для пользователей из США
13:15
В ГУР узнали, как отреагировали "башни" Кремля на решение об аресте Путина
13:15
АРМА получило активы российского бизнесмена в Черниговской области более чем на миллиард грн
12:54
В России упростили выход из украинского гражданства для тех, кто взял паспорт РФ
12:51
Литва обучает инструкторов ВСУ по стрельбе
12:29
В Киевскойи Житомирской областях возможны отключения света
12:08
OPINION
После "золотых" яиц - "бриллиантовые" яблоки
12:07
В Бразилии разбился вертолет: погибли четыре человека
11:53
Дональд Трамп
Трампу вернули аккаунт на YouTube после двух лет блокировки
11:39
Противник использует "кинжалы", и мы видим последствия таких ударов: Игнат предупредил о возможных тревогах из-за взлета МиГ-31
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV