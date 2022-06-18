Кремль уволил командующего ВДВ из-за больших потерь среди российских десантников – ISW
Командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков поплатился своей должностью за массовые потери в рядах российских десантников
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Институт исследования войны (ISW).
Андрей Сердюков, вероятно, руководивший операцией по захвату Крыма в 2014 году, впоследствии возглавлял российскую военную группировку в Сирии. А в январе этого года – руководил контингентом ОДКБ, введенным в Казахстан для подавления протестов. На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений ВДВ, особенно в ходе операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом.
Взамен Сердюкову якобы назначили нынешнего начальника штаба Центрального военного округа генерал-полковника Михаила Теплинского, уроженца Донецкой области.
"Дальнейшее увольнение и возможные внутренние чистки высших российских офицеров, вероятно, еще больше ухудшат плохие возможности российского командования, и также управление и доверие к российским офицерам", - считают в Институте исследования войны.
- Напомним, 17 июня потери российских оккупантов в Украине превысили 33 тысяч человек.
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