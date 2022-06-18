Кремль уволил командующего ВДВ из-за больших потерь среди российских десантников – ISW

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Институт исследования войны (ISW).

Андрей Сердюков, вероятно, руководивший операцией по захвату Крыма в 2014 году, впоследствии возглавлял российскую военную группировку в Сирии. А в январе этого года – руководил контингентом ОДКБ, введенным в Казахстан для подавления протестов. На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений ВДВ, особенно в ходе операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом.

Взамен Сердюкову якобы назначили нынешнего начальника штаба Центрального военного округа генерал-полковника Михаила Теплинского, уроженца Донецкой области.

"Дальнейшее увольнение и возможные внутренние чистки высших российских офицеров, вероятно, еще больше ухудшат плохие возможности российского командования, и также управление и доверие к российским офицерам", - считают в Институте исследования войны.

Напомним, 17 июня потери российских оккупантов в Украине превысили 33 тысяч человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb