Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Кремль, вероятно, усилит действующие информационные операции, обвиняя украинское правительство в подавлении религиозной свободы в Украине", - говорится в отчете ISW.

Как отмечается, один пророссийский telegram-канал опубликовал пост, в котором утверждает, что СБУ провела обыски в российских православных храмах в девяти украинских областях, и обвинил СБУ в проведении "произвольных террористических обысков для задержания российских православных священнослужителей".

"Этот нарратив содержит элементы нескольких российских информационных операций, направленных на ложное изображение Украины как притеснителя российских религиозных меньшинств", - считают эксперты.

В Институт подчеркивают, что Украина не атакует религиозную свободу или восточное православие. Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря подписал указ о персональных санкциях против представителей религиозных организаций, связанных с российскими властями. Этот указ направлен против связанных с Кремлем элементов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Как известно, УПЦ МП не является самостоятельной религиозной организацией. УПЦ МП является подконтрольным Кремлю филиалом Русской православной церкви в Украине.

Эксперты напоминают, что УПЦ МП материально поддержала аннексию Россией Крыма и вторжение на Восток Украины в 2014 году и продолжает поддерживать нынешнее вторжение России.

Также, вероятно, в течение следующих трех месяцев Кремль усилит информационные операции с обвинениями Украины в ущемлении свободы прессы, отмечают в ISW.

Кремль усилил информационные операции о том, что Украина атаковала свободу печати еще в начале 2021 года после того, как Украина запретила три известных пророссийских телеканала, связанных с ключевым союзником Путина Виктором Медведчуком.

Известно, что 13 декабря украинская Верховная Рада приняла закон о медиа, отвечающий условиям членства в Европейском Союзе. Этот закон расширяет полномочия украинских государственных цензоров по СМИ, включая онлайн-СМИ, запрещает распространять российскую пропаганду или информацию, которая унижает украинский язык или защищает советский режим, господствовавший в 1917-1991 годах, и устанавливает нормативные соотношения для украиноязычного контента против российскоязычного на радиостанциях.

"Эта политика не ставит вне закона русскоязычные СМИ или использование русского языка в Украине, но принимает меры по сохранению использования украинского языка против кампании культурного геноцида Кремля, который стремится искоренить понятие уникальной украинской культурной идентичности", - говорят аналитики.

Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ. В помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.

25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методики из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов.

28 ноября стало известно, что в храмах УПЦ (МП) Тернопольской и Прикарпатской СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков.

Уже 30 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.

2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации. Решение о санкциях СНБО приняло на заседании 1 декабря. Под санкции против священнослужителей УПЦ МП попали и наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) и экснардеп Вадим Новинский.

Также 2 декабря Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП), расположенных в Закарпатской, Ровенской и Житомирской областях.

Уже 7 декабря к 12 годам заключения был приговорен священник УПЦ (МП), который передавал российским захватчикам информацию о передвижении и размещении ВСУ в Северодонецке.

14 декабря Россия в рамках обмена пленными получила от Украины священника УПЦ Московского патриархата.

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