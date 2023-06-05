Кремль уничтожил Джохара Дудаева, но его слова превращаются в действие, - ветеран АТО Тетерук
Народный депутат Украины VIII созыва, ветеран АТО Андрей Тетерук отметил, что украинцы поверили в свои силы, как верил лидер независимой Ичкерии Джохар Дудаев
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"В свое время лидер независимой Ичкерии Джохар Дудаев говорил, что украинцев лучше не трогать и когда взойдет украинское солнце, то оно выжжет грязи кремлевской власти. К сожалению, его тогда не слушали и считали опасным врагом, и Кремль решил уничтожить Джохара Дудаева. Сейчас его слова превращаются в действие. Украинцы поверили в свои силы, как верил тогда Джохар Дудаев", - подчеркнул Тетерук.
Народный депутат Украины VIII созыва также добавил, что Украина медленно, но набирает темп по освобождению своих территорий.
"Сейчас происходят и генерируются процессы со стороны украинского государства, которые вообще раньше никто не мог себе представить, которые неожиданны и неожиданны для РФ. Мы медленно, но набираем темп. Западное оружие способствует эффективному уничтожению врага. Линия фронта начнет приближаться к государственным границам Украины , а затем будет вытеснена за пределы Украины", - подчеркнул Тетерук.
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