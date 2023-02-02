Об этом и не только мировые СМИ писали 2 февраля:

The New York Times:

Репортаж с заводов в северо-восточной Пенсильвании, где американцы куют снаряды для украинских войск. В частности, журналисты рассказывают, как производят боеприпасы на одном из старейших заводов в Скрентоне, откуда пустые снаряды отправляют в сельскую местность Айовы, чтобы наполнить расплавленной взрывчаткой и упаковать для доставки в Украину.

Еще один удар по Краматорску произошел в Донецкой области, когда спасатели искали выживших во время предыдущего. Отмечается, что российские ракеты попали за несколько часов до того, как президент РФ Владимир Путин должен был выступить на церемонии чествования советской победы во Второй мировой войне.

Вместе с тем, сообщается, что Путин посетил российский город Волгоград, ранее известный как Сталинград, чтобы отметить победу Советского Союза над нацистами в решающей битве, там он выступит на "праздничном концерте". Издание предполагает, что Кремль наверняка использует годовщину, чтобы попытаться сплотить внутреннюю поддержку вторжения России в Украину.

Первые чиновники Европейского Союза прибыли в Украину перед саммитом с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопросы, в частности, восстановление Украины и ее кандидатуру на членство в блоке.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил НАТО в отталкивании Грузии и Молдовы от Москвы. Глава российского МИД заявил о навязывании более агрессивной, антимосковской позиции, комментариев, которые Молдова быстро отвергла как часть "хорошо известной угрожающей риторики" России.

Издание пишет, что Министерство финансов США объявило о мерах против сети за уклонение от санкций, что помогает российским военным. В частности, речь идет о сети, которую возглавляет торговец оружием из России и Кипра Игорь Зименко. Именно он работает, чтобы обойти ограничения и поддержать русскую армию.

Речь идет и об успехах на поле боя в Луганской области. Журналисты отмечают, что пока украинские войска защищали восточный город Бахмут и его окрестности от постоянного российского нападения, те одновременно медленно продвигались в город Креминная. Теперь же чиновники в Украине опасаются, что РФ готовит свои силы к контрудару.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил правительство Грузии в попытке убить ее бывшего президента Михеила Саакашвили, который сейчас является гражданином Украины и заключен страной, которую он возглавлял во время российского вторжения в 2008 году.

Агентство США по международному развитию сообщило, что более 135 миллионов долларов из долговременного бездейственного правительственного фонда США, созданного для инвестирования в частный сектор России, будут распределены, чтобы помочь экономикам Украины и ее соседа Молдовы восстановиться после войны с Россией.

The Washington Post:

Россия начала широкий дипломатический блиц, чтобы противостоять своему имиджу государства-изгоя в преддверии годовщины ее вторжения в Украину, которая разорвала связи Москвы с Западом и даже вызвала беспокойство у некоторых традиционных союзников Кремля, пишет американское медиа.

Во время визита в военный Киев ЕС продает "европейскую мечту", которая остается далекой, считают журналисты WP. Украинские чиновники имеют длинный список запросов к европейским союзникам: истребители и другое тяжелое вооружение для отражения наступающей России, членство в Европейском Союзе за годы, правовые механизмы привлечения россиян к ответственности и план использовать захваченные российские активы для восстановления Украины. Но прибывшая в столицу Украины делегация чиновников Евросоюза вряд ли даст конкретные обещания относительно любого из них. Ожидается, что необычный военный саммит в Киеве приведет лишь к заявлению, в котором высоко оценивают усилия Украины и призывают страну продолжать реформы.

The Guardian:

Британское издание предлагает анализ, в котором говорится, что российские силы могут восстановить инициативу, поскольку война в Украине затягивается. Начавшийся в конце января новый российский штурм города Угледар на юге Донбасса демонстрирует, что силы Москвы становятся более боеспособными перед критическим – и все более неопределенным – весенним периодом. Поскольку западные танки еще не прибыли, ранней весной захватчики могут оказаться в лучшем положении, чем украинские защитники.

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия может мобилизовать до 500 тысяч военных, поскольку он призывает Запад отправить Украине больше оружия. По его словам, РФ планирует приурочить масштабное наступление к годовщине полномасштабной войны в Украине 24 февраля.

Российский президент Владимир Путин сравнил сегодняшнюю борьбу с Украиной и ее западными союзниками с победой России над нацистской Германией во Второй мировой войне, выступая по случаю 80-летия решающей битвы под Сталинградом.

В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что силы страны будут отвечать на поставку Киеву западного оружия большой дальности, пытаясь оттеснить украинские силы подальше от своих границ, чтобы создать безопасную буферную зону. Кроме того, по его словам, у Москвы есть планы затмить проукраинские мероприятия, организованные западными и союзными странами по всему миру по случаю годовщины введения Россией своих вооруженных сил в Украину 24 февраля.

Сообщается, что Норвегия увеличит расходы из своего государственного фонда богатства в ближайшие годы для финансирования военной и гражданской помощи Украине.

Даунинг-стрит отвергает призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона предоставить Украине британские истребители для борьбы с Россией. Польша же открыта для отправки истребителей F-16 в Украину, о чем отметил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Также говорится, что евродепутаты согласились обсудить членство в ЕС в Киеве. Европейский парламент проголосовал за дорожную карту вступления Украины в ЕС. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в Гааге будет создан международный центр по преследованию преступников в Украине.

Politico:

Украинские войска вряд ли смогут отбить Крым у российских войск в ближайшее время, о чем заявили высокопоставленные чиновники Пентагона законодателям на секретном брифинге. Издание отмечает, что такая оценка чиновников Министерства обороны, скорее всего, разозлит Киев, который хочет отвоевать полуостров у России.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник сообщил, что борьба с усталостью от войны на Западе стала центральным вызовом для Украины, поскольку она призывает своих союзников продолжать поступление оружия и другой помощи. "Есть ощущение, что теперь вопрос танков решен, люди могут встать на ноги. Многие люди до сих пор не понимают, что война далека от завершения", – подчеркнул чиновник.

Politico пишет, что швейцарские законодатели переосмысливают, что значит быть нейтральными на фоне продолжающейся войны России в Украине — хотя изменения могут наступить слишком поздно для Киева. В настоящее время правительство Швейцарии борется с тем, как обойти закон о нейтралитете, запрещающий реэкспорт оружия европейских партнеров в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает союзников вмешаться, чтобы спасти бывшего лидера Грузии Михеила Саакашвили, которого "медленно убивают". "Украина предлагала решение. Я призываю мир помочь спасти жизнь [Саакашвили] и не допустить его казни", – заявил Зеленский.

CNN:

Репортер CNN описывает момент, когда ракета "упала примерно в 35 или 45 метрах от того места, где мы были". Когда съемочная группа прибыла в Краматорск в четверг – она только что припарковала свою машину и вышла – произошла российская атака по зданию, перед которым был припаркован автомобиль.

Также журналисты говорят, что в городе Красногоровка хмурые жилые дома советских времен еле стоят, но не совсем пустые, там осталось несколько жителей. Дома в южных окрестностях города – обожжены снарядами, разбиты окна. Дома в большинстве своем закрыты ставнями; их владельцев давно нет. А центральная площадь заброшена и жутка.

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад "опять" угрожает России истребителями и танками Leopard немецкого производства. Он сказал, что не посылает танки к границам западных стран, но у него есть чем ответить тем, кто вовлекает европейские страны, в частности Германию, в новую войну с Россией, и применением бронетехники это не закончится.

В Гааге будет создан международный центр по преследованию в Украине "преступления агрессии", о чем сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она также подчеркнула, что общий саммит Украина-Европейский Союз, который должен состояться в Киеве в пятницу, является "очень сильным сигналом" поддержки.

В Минобороны Беларуси заявили, что двухнедельные совместные военно-воздушные учения СБ и РФ завершились. "Совместное тактическое летное учение" было направлено на "обеспечение безопасности Союзного государства" и носило "исключительно оборонительный характер".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить карательные меры против России со стороны Европейского Союза и сообщил, что обсудил 10-й пакет санкций ЕС с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Европейский Союз обучит еще 15 тысяч украинских солдат в рамках своей Миссии военной помощи. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Бореля, Россия вернула войну в Европу, но Украина продолжает отбиваться.

Также отмечается, что высшие генералы Соединенных Штатов и Украины – председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обсудили последние военные события и то, что российские войска могут делать дальше, во время телефонного разговора

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после "спецоперации" в Украине Россия станет сильнее. Он также отметил, что Россия "вряд ли" обратится в страны постсоветского пространства за помощью в "специальной военной операции" России в Украине.

В то же время, Австрия лишила дипломатического статуса четырех российских дипломатов, назвав их "персонами нон грата" и дав им неделю, чтобы покинуть страну.

BBC:

Журналисты издания провели интервью с бывшим российским офицером, признавшимся, что их войска пытали украинцев. Он заявил о жестоких допросах, во время которых стреляли в украинских мужчин и угрожали изнасилованием. По его словам, Россия теперь видит в нем предателя и перебежчика.

Также издание анализирует речь российского президента Владимира Путина по случаю 80-летия Сталинградской битвы, где он сравнил вторжение России в Украину с борьбой против нацистской Германии. "Через 80 лет мы снова сталкиваемся с немецкими танками", сказал лидер РФ.

Надежды Украины на скорейшее вступление в ЕС развеяны накануне исторической встречи в Киеве, пишет ВВС. Отмечается, что Украина поставила перед собой, как он назвал, "амбициозную цель" вступления в ЕС через два года. Но группа государств-членов предупредила, что Киеву следует дать понять, что это невозможно.

Gazeta Wyborcza:

В Польше антивоенное движение начинает кампанию "Это не наша война". Издание пишет, что эта акция вписывается в путинскую пропаганду России и имеет целью отбить желание поляков помогать Украине. Организатор акции - Лешек Сикульский, в прошлом член верификационной комиссии WSI Антония Мацеревича. В рамках кампании по всей Польше установят билборды с лозунгом "Это не наша война" с изображением ног в военных штанах (одна из ног – протез) на фоне флагов Украины и России.

Также журналисты пообщались с жителями городков и поселков под Киевом, сильно пострадавших на первом этапе войны. Люди там держат чемоданы под кроватями – боятся нового русского наступления.

Война перемалывает любую технику, потому что это суть, поэтому просьба о танках будет возвращаться в политических и геополитических дискуссиях в среднем ежеквартально, потому что их будет не хватать каждый квартал, подчеркивает медиа.

Кроме того, польские танкисты рассказали, что танки Leopard 2 могут быть эффективны не только в прорыве, но и в обороне. Но вопрос в том, какие боеприпасы и снаряжение у них будет, как украинские танкисты будут подготовлены. Следовательно, изменят ли танки Leopard 2 имидж войны в Украине будет зависеть от их количества, типов, подготовки экипажа, а также оборудования, которое они будут иметь, говорят танкисты.

Польские аграрии будут блокировать пограничные переходы из-за ввоза украинского зерна. Ассоциация возмущенных сел блокировала границы в Дорогуске, Любиче-Крулевской, Корчевой и Медице. Таким образом, фермеры протестуют против ввоза украинского зерна в Польшу. Это должен быть транзит. Но практика такова, что зерно завозится в Польшу, а затем разгружается в приграничных районах. Склады переполнены, а цены падают, поэтому фермеры бьют тревогу.

Также речь идет о том, что в результате войны в Украине нефтяники "разжирели", получив рекордные прибыли в 2022 году. В частности, британская Shell – еще один нефтяной гигант, объявивший о рекордных доходах за 2022 год. Они были обеспечены ростом цен на нефть и газ после вторжения России в Украину.