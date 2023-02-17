Кремль убедил Иран оказать России большую военную поддержку, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что путинский режим убедил Иран оказать более масштабную военную поддержку РФ
Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в эфире телеканала "Еспресо"
"В Москве обдумывают, какими способами еще больше расширять свои агрессивные намерения. В частности, это касается Молдовы. Пока мы ведем дискуссии о современных самолетах для Украины, Кремль уже убедил Иран оказать России большую военную поддержку. Сейчас мы уже не видим иранских дронов-камикадзе в украинском небе. Однако Иран готовится передать России другие средства вооружения", - рассказал Зеленский.
Президент отметил важность продолжения санкционного давления на РФ
"Мир увидел, каким образом обогатился иранский режим. Мы не хотим, чтобы страны Среднего Востока ощутили последствия иранского доминирования в регионе. Именно поэтому сейчас очень важно ввести очередной мощный пакет санкций против России. Ведь агрессор продолжает атаковать Украину, несмотря на все ограничения", - добавил он.
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