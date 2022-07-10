Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"С учетом активности, с учетом информационно-пропагандистской работы, я не исключал бы варианты участия Беларуси в войне. Только это произойдет не самостоятельными вооруженными силами Беларуси, а вместе с российскими вооруженными силами. В случае если состоится юридическое объединение вооруженных сил Беларуси и России "Практически они уже объединены, юридически - нет. И это задача, которую ставит перед собой Кремль. Этот сценарий возможен только с россиянами", - отметил Латушко.

Павел Латушко добавил, что Лукашенко уже участник войны. Он предоставил территорию и оказывает максимальную помощь в агрессии против Украины.

"И это базовый тезис, который необходимо укреплять. Иначе это противоречиво влияет на сознание белорусов. Большинство белорусов считают, что Беларусь не является участником войны и благодарна Лукашенко за то, что его мудрая политика приводит к тому, что Беларусь не участвует в войне. Нужно четко формулировать тезис об участии в наземной операции Беларуси", - подчеркнул Латушко.

9 июля было замечено передвижение колонны российской техники из Минска в сторону украинских границ

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что совершил рабочую поездку в Северную операционную зону, приграничную с Республикой Беларусь. Там продолжаются мероприятия по усилению обороны

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