Кремль требует юридического объединения с белорусской армией для участия в войне, - белорусский оппозиционер Латушко
Один из эмиграционных лидеров белорусской оппозиции, глава "Национального антикризисного управления" Павел Латушко не исключает возможности участия белорусских вооруженных сил в войне против Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"С учетом активности, с учетом информационно-пропагандистской работы, я не исключал бы варианты участия Беларуси в войне. Только это произойдет не самостоятельными вооруженными силами Беларуси, а вместе с российскими вооруженными силами. В случае если состоится юридическое объединение вооруженных сил Беларуси и России "Практически они уже объединены, юридически - нет. И это задача, которую ставит перед собой Кремль. Этот сценарий возможен только с россиянами", - отметил Латушко.
Павел Латушко добавил, что Лукашенко уже участник войны. Он предоставил территорию и оказывает максимальную помощь в агрессии против Украины.
"И это базовый тезис, который необходимо укреплять. Иначе это противоречиво влияет на сознание белорусов. Большинство белорусов считают, что Беларусь не является участником войны и благодарна Лукашенко за то, что его мудрая политика приводит к тому, что Беларусь не участвует в войне. Нужно четко формулировать тезис об участии в наземной операции Беларуси", - подчеркнул Латушко.
- 9 июля было замечено передвижение колонны российской техники из Минска в сторону украинских границ
- Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что совершил рабочую поездку в Северную операционную зону, приграничную с Республикой Беларусь. Там продолжаются мероприятия по усилению обороны
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное