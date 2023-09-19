Кремль требует в росСМИ не называть Зеленского президентом Украины
Администрация президента России требует от подконтрольных Кремлю средств массовой информации перестать называть президента Украины Владимира Зеленского президентом
Об этом пишет издание "Холод", со ссылкой на сотрудники российских изданий, получивших соответствующую директиву.
Директиву разослали в пятницу вечером, 15 сентября. Требование относится ко всем видам медиа: от телеканалов к интернет-СМИ.
По словам собеседников издания, чиновники администрации президента РФ предложили изданием во время освещения деятельности президента Украины не упоминать его должность или называть ее "режим Зеленского". Основной упор в требовании идет на заголовки новостей, чтобы Зеленский отображался без должности в строках выдачи агрегаторов.
Издание отмечает, что некоторые СМИ уже приступили к требованию. Так, в РИА "Новости" с 15 сентября в ряде новостей не встречается словосочетание "президент Украины" при упоминании Зеленского, тогда как в тех же новостях слово "президент" неизменно стоит рядом с фамилией Путина. А агентство Regnum, ранее называвшее Зеленского "президентом Украины", теперь называет его "главой киевского режима", "киевским лидером" и "украинским лидером".
В некоторых редакциях, по словам собеседников "Холода", эти требования вызвали волну возмущения - некоторые сотрудники даже угрожали уволиться.
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