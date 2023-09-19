Кремль требует в росСМИ не называть Зеленского президентом Украины

Об этом пишет издание "Холод", со ссылкой на сотрудники российских изданий, получивших соответствующую директиву.

Директиву разослали в пятницу вечером, 15 сентября. Требование относится ко всем видам медиа: от телеканалов к интернет-СМИ.

По словам собеседников издания, чиновники администрации президента РФ предложили изданием во время освещения деятельности президента Украины не упоминать его должность или называть ее "режим Зеленского". Основной упор в требовании идет на заголовки новостей, чтобы Зеленский отображался без должности в строках выдачи агрегаторов.

Издание отмечает, что некоторые СМИ уже приступили к требованию. Так, в РИА "Новости" с 15 сентября в ряде новостей не встречается словосочетание "президент Украины" при упоминании Зеленского, тогда как в тех же новостях слово "президент" неизменно стоит рядом с фамилией Путина. А агентство Regnum, ранее называвшее Зеленского "президентом Украины", теперь называет его "главой киевского режима", "киевским лидером" и "украинским лидером".

В некоторых редакциях, по словам собеседников "Холода", эти требования вызвали волну возмущения - некоторые сотрудники даже угрожали уволиться.