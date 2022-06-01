Кремль тратит $10 млн на доступ к интернет-сайтам, которые сам запретил

Об этом пишет The Telegraph.

Речь идет об Instagram, Facebook, ряде новостных порталов, сайтах Amnesty International и Chess.com. Интерес кремля в том, что из некоторых вебресурсов можно узнать об осуждении агрессии России или о сборе средств для проукраинских организаций, – пишет издание.

The Telegraph цитирует исследовательницу Кэтрин Барнетт с вебсайта Top10VPN, которая рассказала, что из 236 обнародованных контрактов 188 касаются именно государственных учреждений. По иронии судьбы эти данные демонстрируют потребность российских чиновников обходить цензуру от собственного правительства, констатирует она.

К слову, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признается, что он пользователь VPN, ведь это никем "не запрещено".

Еще в марте в России заблокировали Facebook , Google News . Это произошло сразу после заявления Пескова о том, что кремль будет игнорировать мнение несогласных с войной против Украины.

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