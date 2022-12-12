Об этом пишет в отчете Институт изучения войны (ISW).

Так, российские официальные лица постоянно проводят информационные операции, предполагающие, что белорусские сухопутные войска могут присоединиться к российскому вторжению в Украину. Этим информационным операциям иногда подыгрывают белорусские лидеры, включая президента Беларуси Александра Лукашенко.

Целью подобных усилий – зажать украинские силы у границы с Беларусью, чтобы они не могли усилить операции в других местах, считают эксперты.

Маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину в ближайшем будущем, каким бы ни был ход этих информационных операций.

"Белорусское вмешательство в Украину, кроме того, не сможет совершить больше, чем временно оттянуть украинские сухопутные силы от других частей театра военных действий, учитывая крайне ограниченную эффективную боевую мощь в распоряжении Минска", - говорится в сообщении.

Россия особенно стремилась создать постоянную военную базу в Беларуси и осуществлять прямой контроль над белорусскими вооруженными силами.

Кремль регулярно пытался использовать свое влияние на безопасность и военные дела Беларуси, чтобы оказывать давление на Беларусь, чтобы она поддержала ее вторжение в Украину.

"Усилия Кремля оказывать давление на Беларусь, чтобы она поддержала российскую наступательную кампанию в Украине, является частью долгосрочных усилий по укреплению дальнейшего контроля над Беларусью", – говорят эксперты.

Поддержка минским режимом российского вторжения сделала Беларусь союзником в войне в Украине. Однако поддержка Беларусью войны России в Украине, по всей вероятности, снижает материальную способность вооруженных сил проводить собственные обычные военные операции.

Беларусь также наверняка сокращает свои запасы артиллерийских боеприпасов за счет передачи боеприпасов российским военным. А официальные лица страны пытаются скрыть количество военной техники, которое они отправляют в Россию, отмечают в Институте.

"Белорусские вооруженные силы, вероятно, столкнутся с ограничениями в своих возможностях по обучению действующего и нового персонала из-за своей вспомогательной роли в усилиях по формированию российских сил", - добавляют аналитики.

Белорусские вооруженные силы имеют только шесть маневренных бригад и состоят примерно из 45 тыс. человек личного состава, разделенных на два командных штаба.

Как считают в ISW, деградация российских вооруженных сил из-за разрушительных потерь в Украине также помешает развертыванию белорусских механизированных сил для боевых действий вместе с российскими войсками. Теоретически, белорусские силы должны иметь возможность действовать в объединенных подразделениях с российскими механизированными силами.

Также поддержка Лукашенко войны России в Украине и давление России на Беларусь, чтобы она присоединилась к боевым действиям, вероятно, вызывают трение в белорусских вооруженных силах. Белорусский персонал, безусловно, знает о значительных потерях, нанесенных российским войскам в Украине, и, вероятно, не желает понести тот же результат.

Так, элементы в белорусских вооруженных силах сопротивлялись идее вступления в войну на территории Украины.

Отмечается, что установление Лукашенко информационных условий наверняка еще больше сдерживает готовность Беларуси вступить в войну.

"Лукашенко продолжает ставить информационные условия, чтобы противостоять давлению России с целью вступления в войну на Украине, заявляя, что НАТО готовится напасть на Беларусь", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что Беларусь вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики внутри страны. ISW ранее оценивала, что Лукашенко не намерен вступать в войну в Украине из-за возможности возобновления внутренних беспорядков.

"Вступление Беларуси в войну в худшем случае заставит Украину временно отвлечь силы и технику из нынешних линий фронта... Беларусь будет продолжать помогать России вести войну в Украине, даже несмотря на то, что Лукашенко вряд ли пришлет свою армию для участия в боевых действиях", - говорят в Институте.

Однако, как добавляют эксперты, российские официальные лица продолжат проводить информационные операции, направленные на то, чтобы предположить, что белорусские силы могут вторгнуться в Украину, чтобы прижать украинские силы к белорусской границе. Маловероятно, что эти информационные операции предвещают реальное вмешательство Беларуси в обозримом будущем.

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