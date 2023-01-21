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OPINION

Кремль тестирует тему ядерных испытаний

Ольга Лень
21 января, 2023 суббота
10:02
Мнение

Поскольку победить украинцев россияне даже не надеются, поэтому симулируют ядерное безумие

В российском телевизоре новое обострение ядерных угроз. Бросается в глаза, что не надеется РФ выиграть на поле боя. Все их планы и мечты, как раньше, так и сейчас, крутятся вокруг того, как можно было бы победить безоружных и захватить тех, кто не сопротивляется. Как только появляется сопротивление и оружие, так здесь у россиян происходит то, что Путин назвал рисками, возникшими во многом неожиданно.

Вот не надеялись они на сопротивление украинцев. И теперь тупо не знают, что делать. Истерят, что приходится воевать и нет цветочков на броню. И ужасно боятся, что украинцы будут еще больше вооружены против российской агрессии, и тогда конец легенде о непреодолимой русской армии и конец мифа, что РФ нельзя победить.

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Поскольку победить украинцев россияне даже не надеются, симулируют ядерное безумие, чтобы Запад испугался и прекратил поддержку Украины. Но ничего из этого не выходит

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А поскольку победить таких украинцев россияне даже не надеются, они симулируют ядерное безумие, чтобы Запад испугался и прекратил поддержку Украины. Но ничего из этого не выходит.

Поэтому возникла новая тема – провести показательные испытания ядерного оружия. Выйти из договоров, запрещающих проведение таких испытаний. Снять кино с ядерным грибом. Расшатывать все темы в мире, которые нам знакомы с 1980-х, — нет войне, пацифисты с картинками ядерных взрывов, песни о 8 секундах, бомбоубежищах и так далее.

В настоящее время тему ядерных испытаний тестируют. Выясняют, как на нее отреагирует русское общество. Но учитывая то стратегическое отчаяние, царящее в Кремле, предполагаю, что до этих показательных испытаний ядерного оружия где-то в Тихом океане дело дойдет. Следует приготовиться.

Специально для Еспресо.

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

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