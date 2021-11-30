Кремль стоит за подготовкой госпереворота в Украине, - Шмыгаль

Об этом Шмыгаль заявил в комментарии Reuters.

Премьер-министр рассказал, что Украина получила секретные данные о намерениях начать госпереворот.



На уточняющий вопрос журналиста, причастна ли Россия к его организации, Шмыгаль ответил: "Безусловно".

Он также отметил, что украинская разведка перехватила деятельность внешних сил, которые хотели расшатать политическую ситуацию в стране и побудить общество к протестам.

"В украинском обществе нет революционных настроений. Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша спецслужба проводит специальное расследование", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что Россия пытается воспрепятствовать попыткам Украины присоединиться к Европейскому Союзу. Поэтому РФ проводит военные и гибридные атаки, в частности, наращивает силы на границе с Украиной сейчас, как это делала в мае 2021 года.

"Они что-то готовят", - отметил Шмигаль.

Напомним, президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот и в нем обсуждается участие Рината Ахметова.

Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности к возможному госперевороту, назвав это "сплошной ложью".

Журналист BuzzFeedNews назвал людей, причастных к организации госпереворота, запись разговора которых якобы имеет ОПУ. Среди них офицер ФСБ – Василий Лаптев, трое украинских "перебежчиков" – Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Позже правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки захвата государственной власти в Украине.

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