Кремль стимулирует россиян переезжать на оккупированные территории Украины, - Центр нацсопротивления
Российские власти придумывают новые способы, чтобы поощрить рашистов переезжать на временно оккупированные территории Украины
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупанты решили выдавать льготную ипотеку гражданам РФ при покупке жилья на захваченных землях. Реализовать программу должен финансовый институт развития в жилищной сфере "Дом.РФ", которому государство будет предоставлять субсидии, и тот будет уже покрывать разницу в ипотечных процентах банкам", - пишут в Центре.
Рашистские власти пытаются изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях Украины. Поэтому оккупанты и придумывают разнообразные программы, стимулирующие россиян переезжать на ТОТ и заселять украинские земли.
- 13 февраля начальница Приморской городской военной администрации Бердянского района Светлана Македонская сообщила, что захватчики национализируют имущество украинских граждан на оккупированных территориях.
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