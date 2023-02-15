Кремль стимулирует россиян переезжать на оккупированные территории Украины, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты решили выдавать льготную ипотеку гражданам РФ при покупке жилья на захваченных землях. Реализовать программу должен финансовый институт развития в жилищной сфере "Дом.РФ", которому государство будет предоставлять субсидии, и тот будет уже покрывать разницу в ипотечных процентах банкам", - пишут в Центре.

Рашистские власти пытаются изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях Украины. Поэтому оккупанты и придумывают разнообразные программы, стимулирующие россиян переезжать на ТОТ и заселять украинские земли.