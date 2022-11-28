Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Каждый год в феврале государства, подписавшие договор о нераспространении ядерных вооружений, встречаются для того, чтобы возобновить соглашение и заново запустить механизм контроля и мониторинга за ядерным оружием. Россия последние три года отказывается подписывать документы на этих встречах", - пояснил Бессмертный.

Дипломат подчеркнул, что отказ от переговоров с США является составной частью ядерного шантажа РФ.

"В Вашингтоне в течение этого года несколько раз отмечали, что Россия подписалась под соглашением о нераспространении ядерного оружия. США и Россия договорились, что с 26 ноября по 6 декабря состоятся консультации по этому вопросу. Однако Кремль сознательно оттягивает переговоры с США о нераспространении ядерного оружия. Это является составляющей ядерного шантажа", - добавил он.

2 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США ранее писала, что по данным разведки российские генералы обсуждали, при каких условиях Россия могла бы применить тактическое ядерное оружие в Украине. В Кремле эту информацию опровергли.

14 ноября директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс провел в турецкой столице Анкаре встречу с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

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